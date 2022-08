Twitter-Blase in Rage: Schauspieler Robert Downey Jr. trägt Socken mit Aufschrift "Russland"

Robert Downey Jr. war in den sozialen Medien scharfer Kritik ausgesetzt. Sein Fauxpas: Der US-Schauspieler wurde in Socken mit der Aufschrift "Russland" erwischt. Der Star von Marvel äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Quelle: Gettyimages.ru © Tristar Media

Der 57-jährige US-Schauspieler Robert Downey Jr. trug bei einem Spaziergang mit seinem Sohn und seiner Frau Socken mit der Aufschrift "Russland". Dies wurde bemerkt und löste eine Welle von Kritik in den sozialen Medien aus. Die Socken hatte der Designer Rubtschinski für Adidas kreiert. 📸 Foi aqui que pediram fotos?Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022 Allerdings hatte der Marvel-Star auf den Schultern einen Rucksack in den Farben der ukrainischen Flagge. Dadurch war für seine Fans nicht ersichtlich, welche Seite der Schauspieler in Bezug auf den Ukrainekonflikt unterstützt. Ein Twitter-Nutzer schrieb dennoch: "Socken "Russland" ... Robert unterstützt das faschistische Russland? Schande." Ein anderer kommentierte die Aufnahme wie folgt: "Unterstützt er Russland? Auf seinen Socken steht 'Russland'." Es gab auch einen sehr emotionalen Kommentar: "Das Blut der ukrainischen Kinder ist an deinen Socken!!!" Ob der Hollywood-Schauspieler wusste, was auf seinen Socken stand, ist noch unbekannt. Robert Downey Jr. gab bisher keine Stellungnahme dazu ab. Auch zuvor hatte er die russische Sonderoperation in der Ukraine nicht kommentiert. Noch vor dem Beginn des Ukrainekonflikts erklärte der Schauspieler, dass die USA Russland für das Böse halten, er sei aber sehr froh, dass er es anders sehen könne. Er sei überrascht, wie freundlich Moskau und die Menschen, die dort leben, sind. Robert Downey Jr. ist ein berühmter US-Schauspieler, Produzent und Musiker. Er ist bekannt für die Hauptrolle in dem erfolgreichen Film-Franchise Sherlock Holmes sowie die Rolle des Iron Man in mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe. Mehr zum Thema – Altkanzler Schröder will weiter mit Putin reden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.