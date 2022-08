Wünschelrutengänger von italienischer Kommune angeheuert, um Wasser zu finden

Das norditalienische Dorf Bajardo leidet aufgrund der diesjährigen Dürre an akutem Wassermangel. Ein vom Bürgermeister angeheuerter Wünschelrutengänger soll nun Abhilfe schaffen.

Quelle: Gettyimages.ru © Found Image Holdings Inc

Der Bürgermeister der norditalienischen Gemeinde Bajardo, Remo Moraglia, hat einen Wünschelrutengänger angeheuert, um in dem vom Wassermangel geplagten Ort neue Quellen zu finden. Wie Moraglia der Tageszeitung Il Foglio berichtete, seien im knapp 350 Einwohner zählenden Dorf seit Mai zwei von fünf Wasserquellen ausgetrocknet und der Grundwasserspiegel gefallen. Der Wünschelrutengänger namens Renato Labolani wurde von Moraglia angeheuert, um neue potenzielle Wasserquellen zu erschließen. Die Nutzung der Wünschelrute – einer meist Y-förmigen Ast- oder Drahtgabel zum Aufspüren von Wasseradern unter der Erde ist seit dem Spätmittelalter nachgewiesen. Die Wirksamkeit dieser Methode wurde allerdings nie wissenschaftlich belegt. Der Bürgermeister begründete seine Entscheidung gegenüber Il Foglio damit, dass Labolani bereits im Nachbarort Apricale Wasser gefunden habe. Angaben der Zeitung zufolge soll selbst der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi die Dienste des Paranormalisten in Anspruch genommen haben. Auch Moraglia gab sich hinsichtlich seines Vorhabens optimistisch: "Natürlich wird man sich zuvor an Ingenieure wenden und einen Projektentwurf vorlegen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass wir an bestimmten Punkten Wasseradern finden können." Die Dienstleistungen des Rutengängers werden die Gemeinde vorerst 300 Euro plus Mehrwertsteuer kosten. Im Falle eines Erfolgs bei der Wassersuche könnte sich die Rechnungssumme allerdings erhöhen. Mehr zum Thema – Dürrealarm in Norditalien: "Der Schaden ist besonders groß"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.