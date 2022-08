Minsk statt Mailand: Russischer Reiseveranstalter bietet Shoppingtour nach Weißrussland an

Während wohlhabende Russen früher spontan nach Europa flogen, um sich etwas Luxus zu gönnen, sind die heutigen Reiseangebote bodenständiger. Im Rahmen einer Tour können russische Shoppingfans nach Weißrussland reisen, um das zu kaufen, was zu Hause nicht erhältlich ist.

Quelle: Gettyimages.ru © Helen King

Russische Bürger kommen derzeit nur schwer ins Ausland. Einerseits gibt es keine Direktflüge in die EU, andererseits werden Forderungen laut, die Visa-Regeln für Russen zu verschärfen. Einige Nachbarländer greifen bereits zu drastischen Maßnahmen. Dazu kommt, dass viele internationale Läden den russischen Markt verlassen haben und gewohnte Waren nicht mehr erhältlich sind oder deutlich mehr kosten. Aufgrund dieser Schwierigkeiten zeichnet sich ein neuer Trend ab: Immer mehr Russen fahren nach Weißrussland, um dort Markenartikel zu kaufen. Denn in Minsk sind weiterhin Geschäfte ausländischer Firmen tätig, die in Russland nicht mehr zu finden sind. Alle Waren können zudem mit Karten des russischen Zahlungssystems MIR bezahlt werden. Auch die Anreise nach Weißrussland verläuft im Vergleich zum Rest Europas problemlos. Es gibt sowohl Flug- als auch Zugverbindungen in die Hauptstadt Minsk. Für Autofahrer wurden alle pandemiebedingten Beschränkungen für das Überschreiten der Landesgrenzen auch schon aufgehoben. Ein Visum ist für russische Bürger ebenfalls nicht erforderlich. Menschenrechtsbeauftragte: Visa-Stopp für Russen verstößt gegen Recht auf Bewegungsfreiheit Vertreter der Reisebranche haben die erhöhte Nachfrage registriert und schnürten bereits ein Angebot: So bietet ein russischer Reiseveranstalter ab Ende August ein vorgefertigtes Reisepaket inklusive Flugtickets, Hotel, Transfer und Mahlzeiten an. Der Gesamtpreis beträgt rund 58.000 Rubel (knapp 1.000 Euro). Außerdem können sich alle, die Interesse haben, Bankkarten der Kreditkartenbetreiber Visa und Mastercard ausstellen lassen, die außerhalb Russlands funktionieren. Der Kurztrip mit An- und Abreise dauert insgesamt vier Tage und drei Nächte. Mehr zum Thema - Russischer Veranstalter wirbt mit Reisen nach Usbekistan, um Visa- und Mastercard-Karten zu erhalten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.