Ex-WADA-Ermittler stellt Ausschluss russischer Sportler infrage

Richard McLaren, Sonderermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), bezeichnete den Ausschluss russischer Sportler von internationalen Wettbewerben angesichts des Ukraine-Krieges als nicht fair. Russische Sportfunktionäre begrüßten seine Sichtweise.

Quelle: AP © David J. Phillip

Russische Sportfunktionäre haben die Worte des ehemaligen Ermittlers der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) Richard McLaren begrüßt, der den Ausschluss russischer Athleten in einem Interview mit der Sportschau kritisiert hatte. Der 77-Jährige hatte gesagt: "Die Sportler haben diesen Konflikt nicht angezettelt und sind auch nicht für seinen Verlauf verantwortlich. Das sind zwei gute Gründe, sie wieder teilnehmen zu lassen." "Wie mit ihnen umgegangen wird, ist nicht fair", erklärte McLaren. Ihm zufolge sei es falsch, dass Athleten isoliert werden, während Funktionäre, die gute Verbindungen zur russischen Regierung pflegen, weiterhin ihre Ämter bekleiden. Russischer Politiker beklagt, dass die Olympische Charta faktisch verbrannt wurde Die Kommentare seien willkommene Neuigkeiten, sagte die legendäre Eiskunstlauftrainerin Tatjana Tarassowa. Sie sei froh, die Meinung von McLaren zu hören, dass russische Athleten zu Unrecht von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. "Vielleicht haben sie angefangen zu verstehen, dass Wettkämpfe ohne russische Athleten nicht dasselbe sind. Aber ich weiß nicht, wie seine Kameraden auf diese Aussage reagieren werden", sagte Tarassowa. Der Präsident des Russischen Tennisverbandes, Sсhamil Tarpischtschew, stellte fest: "Je weiter, desto mehr solche Aussagen werden wir hören." Der Ehrenpräsident des Russischen Olympischen Komitees, Witali Smirnow, bezeichnete McLarens Worte als einen "Prozess der Ernüchterung": "Ohne die Teilnahme von Athleten aus Russland, einer der führenden Mächte der Welt, ist es unmöglich, in vielen Sportarten die besten Ergebnisse zu erzielen. Sicherlich versteht McLaren den Schaden, den das alles dem Weltsport bringt, und hat deshalb in diesem Sinne gesprochen." Litauen entzieht Eislaufpaar Staatsorden – wegen geplanten Auftritts in Russland Einige Beamte betonten jedoch, dass die Äußerungen des Kanadiers wenig bedeuten, wenn Persönlichkeiten wie der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, nichts unternimmt. Auch Swetlana Schurowa, ehemalige Olympiasiegerin im Eisschnelllauf und jetzt Abgeordnete der russischen Staatsduma, teilt diese Bedenken. "Leider befürchte ich, dass niemand im Westen auf die Meinung von McLaren achten wird, aber wenn Bach das sagen würde, wäre es eine andere Sache". Russische Athleten waren im Zusammenhang mit den Empfehlungen des IOC von internationalen Wettkämpfen in den meisten Sportarten suspendiert worden. Bach zeigte sich vergangene Woche weiterhin dagegen, dass internationale Sportverbände Veranstaltungen nach Russland oder Weißrussland vergeben. Angesichts des Krieges in der Ukraine sagte er dazu in einem Interview der Sport Bild: "Gegenwärtig ist nicht die Zeit, diese Empfehlung aufzuheben und die Haltung aufzuheben. Wir empfehlen auch, keine russischen oder weißrussischen Athleten einzuladen: keine Hymnen, keine Flaggen, keine Farben." McLaren war ein Sonderermittler der WADA und wurde beauftragt, Hinweise über russisches Staatsdoping nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi zu untersuchen. Seine Ermittlungen ebneten den Weg für verheerende Sportsanktionen gegen Russland. Mehr zum Thema - Russische Olympiasiegerin Lassizkene zu Staatsbürgerschaftswechsel: "Bin zu alt dafür"

