Inklusive Welt: Beliebte M&M's-Charaktere mit neuem Image

Das US-amerikanische Unternehmen Mars Inc. hat das Aussehen der M&M's-Charaktere aktualisiert, um deren nuanciertere Persönlichkeiten widerzuspiegeln. Die berühmte Marke erklärte, dass sie sich zukünftig noch stärker für eine vielfältige und inklusive Gesellschaft einsetzen werde.

Verändert wurde die Farbe der Arme und Beine der Charaktere. Diese waren einst deutlich fleischfarben, nun haben sie eine neutralere Farbe, sind fast weiß. Die Designer änderten auch die Schuhe der weiblichen Personen. Hochhackige Schuhe, die früher von der grün gefärbten Schokolinse getragen worden waren, wurden durch Turnschuhe ersetzt.

Gleichzeitig wurden auch bei der braun gefärbten Schokolinse Absätze "niedrig und bequem" gestaltet. Einem Sprecher von Mars zufolge seien die beiden Frauenfiguren gemeinsam eine Kraft, die Frauen unterstütze.

Auch die Stimmen der Charaktere werden sich ändern. Diese sollen "inklusiver, gutwilliger und vereinigender" werden. Überdies werden M&M's-Figuren nicht mehr mit geschlechtsidentifizierenden Wörtern angesprochen. Cathryn Sleight, Chief Growth Officer bei Mars Inc., betonte:

Unterdessen wurde das Rebranding nicht von allen M&M's-Fans mit Begeisterung angenommen. Viele von ihnen forderten, dass M&M's zu seinem typischen Stil zurückkehrt. Eine Twitter-Nutzerin schrieb:

Eine andere Frau erzählte in sarkastischer Weise:

"Als ich in New York arbeitete, nahm ich an einem inoffiziellen Treffen mit einer Frau teil, deren gesamtes Büro ein grüner M&M-Tempel war. Grüne M&M-Spielzeuge, Plüschtiere, Neuheiten, Werbeartikel, Kleidung, Poster, Anzeigen, Autoaufkleber. Vom Boden bis zur Decke. Ich warte darauf zu erfahren, dass sie verhaftet wurde."