Junge Briten wünschen sich schwule, schwarze und weibliche Weihnachtsmänner

Aus einer Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov folgt, dass verschiedene Altersgruppen unterschiedliche Vorstellungen über den Weihnachtsmann haben. Jüngere Briten seien für schwule, schwarze und weibliche Weihnachtsmänner offen, während sich ältere Briten eher an einen traditionellen Weihnachtsmann halten. Wörtlich hieß es:

"Das Alter ist der wichtigste Faktor in der breiten Öffentlichkeit, wobei die jüngsten Briten – die 18- bis 24-Jährigen – einen schwulen Weihnachtsmann mit 60 zu 20 Prozent unterstützen."

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Briten ab 65 Jahren dagegen "einen homosexuellen Weihnachtsmann nicht tolerieren kann, und zwar mit 58 zu 24 Prozent". Die Allgemeinbevölkerung scheint in dieser Frage gespalten zu sein: Etwas mehr Befragte – 41 zu 39 Prozent – bevorzugen einen heterosexuellen Weihnachtsmann.

Deutlich größer ist die Diskrepanz zwischen denjenigen, die glauben, dass der Weihnachtsmann eine Frau sein könnte, und jenen, die wollen, dass er männlich bleibt. Rund 54 Prozent der 1.714 erwachsenen Briten, die an der Umfrage teilnahmen, sind nicht bereit, einen weiblichen Weihnachtsmann zu akzeptieren. Die jüngeren Briten sind insgesamt wesentlich toleranter: 45 Prozent sind damit einverstanden, dass der Weihnachtsmann als Frau dargestellt werden kann, während 31 Prozent dies ablehnen.

In Bezug auf einen nicht-weißen Weihnachtsmann scheint die britische Bevölkerung im Allgemeinen eine geringere Akzeptanz zu haben, nicht nur im Vergleich zur jüngsten Altersgruppe, sondern auch im Vergleich zu den US-Amerikanern, die letztes Jahr von YouGov ebenfalls befragt wurden: Nur die Hälfte der Briten (zwischen 49 und 53 Prozent) findet es in Ordnung, wenn der Weihnachtsmann einer anderen als der weißen Ethnie angehört. Im Gegensatz dazu akzeptieren in den USA zwei Drittel (67 Prozent) einen schwarzen Weihnachtsmann, und 58 bis 60 Prozent haben nichts gegen einen asiatischen oder mittelöstlichen Weihnachtsmann. Die Umfrage wurde als Reaktion auf einen norwegischen Werbespot durchgeführt, in dem der Weihnachtsmann als schwuler Mann dargestellt wurde.

