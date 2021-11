Nutzer sozialer Medien kaufen für Rentner Laptop zum Geldverdienen

Russische Nutzer in den sozialen Medien haben einen Rentner beglückt. Sie spendeten Geld, für den Kauf eines Laptops. Der Mann will mithilfe des neuen Geräts Geld verdienen, da seine Rente für ein menschenwürdiges Dasein nicht ausreicht.

Die Welt beherbergt viele gute Menschen. Das beweisen russische Nutzer der sozialen Medien, die einem Rentner Geld für einen Laptop sammelten. Der Mann, der auf einem Dorf lebt, wandte sich an eine Wohltätigkeitsorganisation und klagte darüber, dass er wegen seines Alters keine Arbeit finden könne. Zusammen mit seiner Frau erhalte er eine monatliche Rente von 20.000 Rubel, was rund 240 Euro entspricht. Auch ihre Kinder würden den beiden Senioren nicht helfen.

Angesichts der finanziellen Not begann der Rentner, für einen Laptop zu sparen, um damit Geld zu verdienen. Nach zweieinhalb Jahren hatte er allerdings erst 20.000 Rubel zusammen, was für das benötigte Gerät nicht ausreichte. Die Wohltätigkeitsorganisation, die dem Mann nicht helfen konnte, informierte die Journalistin Ewgenija Wolunkowa, die kurzerhand beschloss, die Situation selbst in die Hand zu nehmen. Sie veröffentlichte einen Post und rief ihre Abonnenten auf, finanzielle Hilfe zu leisten. Die junge Frau teilte mit:

"Die Geschichte hat mich echt berührt und und ich teilte diese mit meinem Publikum. Es sind sehr hilfsbereite Menschen, die mir vertrauen."

Und es funktionierte! Nur zwei Tage brauchte die engagierte Ewgenija, um die Summe in Höhe von 48.000 Rubel, rund 590 Euro, überwiesen zu bekommen. Sie rief den Rentner sofort an, um seine Adresse zu bekommen. Diesem war das Hilfsangebot jedoch zunächst verdächtig — eigentlich könne es, dachte er, nicht vorkommen, dass ein Fremder einfach nur helfen wolle. Daher dachte der Mann, man wolle ihn betrügen. Die junge Journalistin konnte ihn jedoch überzeugen, ihr seine Adresse zu geben.

Anschließend kaufte sie einen Laptop und schickte ihm diesen per Post. Der Mann erklärte daraufhin, er könne gar nicht glauben, was geschehen sei. Er sei sehr dankbar. Nach dem Kauf des Laptops blieb noch etwas Geld übrig, das Ewgenija noch auf das Bankkonto des Rentners überweisen wird.

Mehr zum Thema - Überraschende Hilfe aus Übersee: Amerikanerin tilgt Schulden von zwei Russen aus Dorf