"Angriff auf Symbol der Tragödie": Antisemitische Schmierereien im ehemaligen KZ Auschwitz

An Wänden von neun Holzbaracken auf dem Gelände des früheren Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Nazis in Südpolen sind antisemitische Graffitis auf Englisch und Deutsch entdeckt worden. Die Gedenkstätte nannte den Vorfall auf ihrer Twitter-Seite am Dienstag "einen abscheulichen Angriff auf das Symbol einer der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte und einen extrem schmerzhaften Schlag gegen das Gedenken an all die Opfer".

Laut Mitteilung der Gedenkstätte nehmen einige der Parolen Bezug auf Bibelpassagen, die häufig von Antisemiten zitiert würden, während andere den Holocaust an sich leugneten.

Die Polizei sei über den Vorfall informiert worden. Die Aufnahmen von Überwachungskameras würden ausgewertet und die Schmierereien vor ihrer Beseitigung graphologisch untersucht werden, teilte die Gedenkstätte zugleich mit.

Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust weltweit in das Bewusstsein der Menschheit eingebrannt. Allein in dem deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau brachten die Nazis mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. Auschwitz wurde am 27. Januar 1945 von Soldaten der sowjetischen Roten Armee befreit. Das Datum wurde 1996 in Deutschland zum Gedenktag an die Nazi-Opfer, im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ernannt. In ganz Europa wurden während des Holocaust insgesamt etwa sechs Millionen Menschen jüdischer Herkunft oft grausam ermordet.

