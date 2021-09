Abkühlung vom Heiligen Stuhl: Papst spendiert bei Sommerhitze 15.000 Portionen Eis für Häftlinge

Die tröstenden Desserts wurden vom Päpstlichen Almosenier der Apostolischen Almosenverwaltung, Konrad Krajewski, an zwei Strafvollzugsanstalten in Rom verteilt, schrieb die Zeitung The Guardian unter Berufung auf eine Mitteilung des Heiligen Stuhls. Die Spende sei Teil von mehreren "kleinen evangelischen Gesten" gewesen, die während des Sommers gemacht wurden, "um Tausenden von Menschen in Roms Gefängnissen zu helfen und ihnen Hoffnung zu geben".

So trafen im Juni etwa 20 Insassen des Rebibbia-Gefängnisses den Pontifex, bevor sie ihn zu einem Besuch der Vatikaner Museen begleiteten. Die Apostolische Almosenverwaltung führte auch kleine Gruppen von Obdachlosen "ans Meer oder an den See ... für einen Nachmittag der Entspannung und einen Abendessen in einer Pizzeria". Darüber hinaus bot das Hilfswerk kostenlose Corona-Tests und -Impfungen für Obdachlose und Menschen in Armut in Rom an.

Der vergangene Sommer wurde für die Italiener zu einem der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. In der sizilianischen Stadt Syrakus kletterten die Temperaturen im August auf einen Rekordwert von knapp 49 Grad Celsius. Die extreme Hitze löste schwere Waldbrände im Süden des Landes sowie auch auf der Insel Sardinien aus. Die hohen Temperaturen und starke Winde erschwerten die Bemühungen der Feuerwehr, die Brände unter Kontrolle zu bringen.

