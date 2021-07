Prinz Harry und Meghan erhalten Umweltpreis – weil sie nur zwei Kinder wollen

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sind am Sonntag mit einem Klimapreis von der in London ansässigen Organisation "Population Matters" ausgezeichnet worden. Die Organisation, die sich nach eigenem Bekunden dafür einsetzt, "eine nachhaltige menschliche Bevölkerung zu erreichen, die natürliche Welt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern", begründete die Preisvergabe an das Paar mit deren Entscheidung, nicht mehr als zwei Kinder haben zu wollen. Ein Sprecher der Organisation sagte:

"Indem sie sich entschieden und öffentlich erklärt haben, ihre Familie auf zwei Kinder zu begrenzen, tragen der Herzog und die Herzogin von Sussex dazu bei, eine bessere Zukunft für ihre Kinder zu gewährleisten und ein Vorbild für andere Familien zu sein. Eine kleinere Familie zu haben, reduziert unseren Einfluss auf die Erde und bietet eine bessere Chance für all unsere Kinder, deren Kinder und zukünftige Generationen, auf einem gesunden Planeten zu gedeihen."

Gelobt wird das Paar für die "aufgeklärte" Entscheidung, mit der sie "bestätigen" würden, "dass eine kleinere Familie auch eine glückliche Familie ist", so der Sprecher weiter. "Population Matters" befasst sich mit der Auswirkung der Bevölkerungsgröße auf die Umwelt und vertritt die Auffassung, dass eine große Weltbevölkerung einen immens negativen Einfluss auf Umwelt und Klima hat.

Prinz Harry und Ehefrau Meghan haben einen zweijährigen Sohn und sind seit Mai zudem Eltern einer Tochter. In einem Interview im Jahr 2019 mit der Modezeitschrift Vogue hatte Prinz Harry angedeutet, dass die beiden nicht mehr als zwei Kinder haben wollten. Inwieweit sich hieraus ableiten lässt, dass dies eine endgültige Entscheidung ist, kann jedoch nicht sicher gesagt werden. Das Paar wollte den Erhalt des Preises nicht kommentieren. Sollten die beiden doch noch ein drittes Kind bekommen, sei man "enttäuscht, aber entspannt", wie ein Vertreter von "Population Matters" dem britischen Insider mitteilte. Und weiter:

"Wir hoffen, dass sie das nicht tun werden, aber Menschen ändern ihre Meinung zu allen möglichen Dingen. Es würde sicherlich eine größere Debatte über die Frage der Familiengröße auslösen, was eine sehr positive Sache wäre."

Insgesamt sind zehn Preisträger von "Population Matters" ausgezeichnet worden. Dazu gehören unter anderem die Autorin des Romans "Olive", der sich mit der Entscheidung für Kinderlosigkeit auseinandersetzt, Emma Gannon, die Aktivistin Nairashe Maritsa, die gegen Kinderheirat in Simbabwe kämpft, und die Gründerin eines Frauenprojekts im ländlichen Kenia, Wendo Aszed. Der Preis ist mit 500 Pfund dotiert, wobei davon ausgegangen wird, dass diese an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden.

Mehr zum Thema - Staatliche Almosen für die Queen – Britische Steuerzahler "not amused"