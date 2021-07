"Schon wieder du?": Rettungsschwimmer rettet Russin zweimal innerhalb von zwei Jahren

Eine altgriechische Weisheit besagt, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann. Ein Fall auf Kreta legt aber nahe, dass diese These wohl Ausnahmen zulässt. Ein Mann rettet ein und dieselbe Frau an ein und demselben Strand zweimal binnen zwei Jahren.

Eine Russin, die auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta lebt, hat neulich eine beinahe identische Situation wie vor einem Jahr erlebt. Die 75-Jährige badete am Sonntag im Meer. Infolge von Strömungen schaffte sie es aber nicht, eigenständig zurück an den Strand zu schwimmen. Ein Rettungsschwimmer sah die Not leidende Dame und eilte ihr zu Hilfe.

Als er der Schwimmerin aus den Wellen an den Strand in der Ortschaft Stalis half, konnte er seinen Augen nicht trauen: Es war dieselbe Frau, die er vor einem Jahr an demselben Strand unter ähnlichen Umständen gerettet hatte. Wie er selbst dem griechischen Fernsehsender ERT mitteilte, habe er der Frau beim überraschenden Wiedersehen gesagt: "Schon wieder du?" Er bezeichnete die Russin scherzhaft als seine Stammkundin und warnte sie davor, unter solchen Wetterverhältnissen ohne Genehmigung der Rettungskräfte schwimmen zu gehen.

