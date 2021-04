Deutsche Wildtier Stiftung: FFP2-Masken und Einweghandschuhe werden zu "Todesfallen für Wildtiere"

Küken strangulieren sich an Bändern von FFP2-Masken, die als Nistmaterial verwendet wurden. Fische verenden in Einweghandschuhen. In Mägen von Wild- und Haustieren finden sich Maskenreste. Die DWS mahnt: Wildtiere werden "durch COVID-19-Müll zu Opfern der Pandemie."