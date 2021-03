Interview mit Serj Tankian: Der Sänger von System of a Down über den "Krieg gegen den Terror"

In dieser Ausgabe von Going Underground stellt Serj Tankian, Sänger der Metal-Band "System of a Down", sich selbst und seine Laufbahn einmal anders vor: in der Eigenschaft als politischer Aktivist. Wichtige Themen dabei sind der von den USA geführte sogenannte Krieg gegen den Terror und die Anerkennung des türkischen Genozids an Armeniern im Jahr 1915.