Superheld aus Vietnam: Mann fängt zweijähriges Baby beim Sturz aus zwölftem Stock auf (Video)

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Hauptstadt Hanoi, wie die Zeitung The Guardian berichtete. Das Mädchen war über das Geländer des Balkons geklettert und drohte 50 Meter in die Tiefe zu fallen. Der 31-jährige Nguyen Ngoc Manh hielt sich in der Nähe auf, als er durch laute Schreie von Anwohnern auf die Gefahr für das Kleinkind aufmerksam wurde. Er habe versucht auszumachen, wo das Kind landen könnte, und sei dorthin gerannt, erzählte er lokalen Medien.

In nur wenigen Sekunden kletterte er auf ein Vordach aus Metall – rutschte dort aber just in dem Moment aus, in dem das Mädchen abstürzte. Dennoch konnte er mit seinen Armen den Sturz abfangen. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht und habe sich die Hüfte ausgerenkt, sonst aber keine Verletzungen davongetragen, hieß es. Bilder und Aufnahmen der spektakulären Mutprobe gingen auf den sozialen Netzwerken in Windeseile viral.

A three-year-old toddler survived a fall from the 12th floor in #Hanoi, #Vietnam but unfortunately sustained serious injuries to her legs.#anewspic.twitter.com/YQe2DZZOoM — ANews (@anews) March 1, 2021

Der Retter verletzte sich ebenfalls leicht bei der Aktion. Wenig später stand Mahn immer noch unter Schock:

"Alles ist innerhalb einer Minute passiert. Ich kann nicht glauben, dass ich das Leben des Mädchens gerettet habe."

Vietnams Premierminister Nguyễn Xuân Phúc feierte ihn als Helden und sagte, er sei tief bewegt gewesen, als er von der Rettung erfahren habe. Er schlug vor, den Mann für seinen Mut und seinen Einsatz auszuzeichnen.

(rt/dpa)