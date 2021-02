Hygiene-Facharzt: "Schnelle Zulassung des russischen COVI-VAC ist im Interesse der Europäer"

Am 20. Januar 2021 wurde beim russischen Gesundheitsministerium vom Tschumakow-Zentrum die Registrierung eines weiteren Impfstoffes gegen das Coronavirus beantragt, COVI-VAC. Russlands stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa gab an, dass der Impfstoff voraussichtlich ab dem 16. Februar offiziell registriert werden könne, sodass Ende März mit der Massenimpfung begonnen werden kann.

RT DE sprach mit dem Facharzt für Hygiene Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow über die Technologie, Vorteile und Hoffnungen des neuesten, vor der Zulassung stehenden russischen Impfstoffes. Über seine Erwartungen bezüglich der Reaktionen auf den nunmehr dritten russischen Impfstoffs sagte Zastrow mit Blick auf den Umgang seitens des Westens mit Sputnik V:

"Ich erwarte eigentlich, dass man noch ein bisschen abwartet mit der Kritik bis man tatsächlich etwas Erfahrung damit hat. Ich glaube auch, dass das so sein wird. Und am Ende des Tages ist man ja über jeden Impfstoff erfreut, weil er einfach die weltweite Corona-Situation verbessern wird. (...) Also, wenn nicht irgendwelche völlig abstrusen Fehler bei der Impfstoffherstellung gemacht worden sind, gibt es eigentlich nichts daran zu kritisieren."