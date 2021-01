Wetter mit Migrationshintergrund: "Tief Ahmet" und "Hoch Dragica" sollen Vielfalt sichtbar machen

Statt Franz, Inge oder Barbara soll es nun in den nächsten Wochen Hoch- und Tiefdruckgebiete mit Namen wie Dragica, Goran oder Bartosz geben. Im Rahmen der Kampagne "Wetterberichtigung" will ein Verein so die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar machen.