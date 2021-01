Wegen Corona-Isolation: Organisierte Kriminalität profitiert vom grassierenden Hundediebstahl

Die Preise für die kleinen Gefährten sind in die Höhe geschossen. Die hohe Nachfrage nutzen nun viele Kriminelle, um an das schnelle Geld zu kommen. Sie stehlen Hunde zum Weiterverkauf und zur Zucht auf dem Schwarzmarkt. In Großbritannien grassiert dieser Trend zurzeit so enorm, dass der Diebstahl von Hunden um 250 Prozent angestiegen ist.

