Wladimir Putin gratuliert RT zum 15. Geburtstag: "Eine Stimme der Wahrheit"

Am 10. Dezember feiert der russische Auslandssender RT seinen 15. Geburtstag. Anlässlich des denkwürdigen Datums hat Wladimir Putin dem Fernsehkanal in einer Videobotschaft gratuliert. Der russische Präsident hob darin hervor, dass RT in den vergangenen Jahren die globale Informationsagenda vielfältiger gemacht habe und täglich dutzende Millionen Leser und Zuschauer zählen könne.

"Dies ist eine Stimme, der man vertraut und die man achtet. Und direkt gesagt ist dies auch eine Stimme, eine Stimme der Wahrheit, die manche fürchten und gerne verschweigen würden."

Putin zufolge bestehe der Erfolg von RT darin, dass der Sender den Grundsätzen des ehrlichen, professionellen und freien Journalismus treu sei. Kennzeichnend dafür sei die Ablehnung jedes Informationsmonopols und jeder Zensur:

"Sie haben keine Angst, unangenehme Fragen zu stellen. Sie bieten eine Plattform für scharfe Diskussionen, für unterschiedliche, mitunter unangenehme Sichtweisen."

Der russische Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die hochprofessionelle Leistung der RT-Journalisten auch weiterhin auf allen Kontinenten der Erde hörbar sein werde, und er wünschte der Belegschaft des Medienunternehmens eine "gute Entwicklung, Tapferkeit, Wagemut und Erfolg".

Mehr zum Thema - "RT Deutsch ist Teil des russischen Informationskrieges": Alte Mythen in Corona-Krise neu sortiert