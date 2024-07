"Über das gesamte Schwarze Meer" – Ukraine bittet den Westen um U-Boote

Der Chef der ukrainischen Marine fordert den Westen auf, seinem Land U-Boote zu liefern. Laut Admiral Alexei Nejischpapa könne die ukrainische Marine dann ihre Ambitionen auf das gesamte Schwarze Meer ausdehnen. Die Ukraine sollte zu einer "Seemacht" werden, so der Admiral.

Quelle: Gettyimages.ru © Lucy North/PA Images via Getty Images

Die Ukraine braucht westliche U-Boote, um ihre militärischen Fähigkeiten im Schwarzen Meer zu stärken, sagte Marinechef Admiral Alexei Nejischpapa. Er argumentierte, dass der Einsatz von Unterwasserfahrzeugen die Position der Ukraine im Schwarzen Meer während des Konflikts mit Russland strategisch verbessern könnte. "Als wüssten sie nichts" – Moskau untersucht neue Berichte über Kriegsverbrechen in der Ukraine "Wir denken darüber nach, U-Boote sind für uns notwendig, sie sollten Teil der Marine sein", sagte Nejischpapa in einem Interview mit der Journalistin Natalja Mosejtschuk, das am Samstag auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Der Chef der ukrainischen Marine fügte hinzu, dass das Land keine großen U-Boote brauche, da "sie im Schwarzen Meer nutzlos sind". "Nur in der Nähe von Odessa stationiert zu sein, bedeutet, nichts zu haben. Wir sollten uns weiter umsehen, die Flotte über das gesamte Schwarze Meer verteilen und dessen gesamte Fläche nutzen", sagte er und äußerte die Hoffnung, dass sich die Ukraine "von einem Küstenstaat in eine Seemacht" verwandeln werde. Seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts im Februar 2022 haben westliche Staaten riesige Mengen von Waffen an Kiew geliefert, eine direkte Beteiligung an den Feindseligkeiten jedoch abgestritten. Im dritten Jahr der Kämpfe gab es allerdings zahlreiche Berichte über schwindende Unterstützung und Verzögerungen bei Waffen- und Munitionslieferungen. Anfang dieser Woche sagte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij in einem Interview mit Bloomberg, dass die US-Waffen zu lange bräuchten, um das Land zu erreichen, obwohl der Kongress im April ein Hilfspaket in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar genehmigt hatte. NATO-Diplomaten teilten der Nachrichtenagentur mit, dass der von den USA geführte Militärblock vereinbart habe, der Ukraine jährlich mindestens 40 Milliarden Euro an Militärhilfe zukommen zu lassen, ohne jedoch zu sagen, wie lange die Hilfe andauern würde. Mehr zum Thema ‒ Streitkräfte der Ukraine und Weißrusslands beginnen ein nervöses Versteckspiel

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.