Zeitenende statt Zeitenwende – Bundeswehrverband attackiert Ampel-Haushaltspläne

1,2 Milliarden Euro mehr veranschlagt die Ampelkoalition für den neuen Verteidigungsetat. Für den Chef des Bundeswehrverbands ist das viel zu wenig. André Wüstner fordert den Bundestag auf, massiv nachzusteuern – denn sonst heiße es Zeitenende statt Zeitenwende.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Christoph Hardt

Der Bundeswehrverband übt heftige Kritik am Verteidigungsetat der Bundesregierung und verlangt deutliche Nachbesserungen. Zuvor hatte sich die Ampelkoalition darauf geeinigt, dass der Verteidigungsetat um 1,2 Milliarden Euro wachsen solle. Meinung In "bester" Tradition: Die Rückkehr der deutschen Kommissköpfe Doch dieser Zuwachs werde "keinesfalls der aktuellen Bedrohungslage und erst recht nicht Deutschlands Verantwortung in der Welt gerecht", sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. "Mit diesem Haushalt mag sich die Bundesregierung zwar durch diese Legislaturperiode hangeln wollen, aber die Bundeswehr als wesentlicher Teil unserer Sicherheitsarchitektur – und damit wir alle – zahlt den Preis dafür." Der Oberst spricht von der gefährlichsten Sicherheitslage seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und verweist dabei auf politische Instabilität und Unklarheit über die künftige Rolle der USA als Sicherheitsgarant für Europa. Wüstner betonte, mehr Geld sei auch nötig, um die steigenden Betriebsausgaben der Bundeswehr zu decken. Zudem werde ohne weitere Investitionen der begonnene Kapazitätsaufbau der Rüstungsindustrie bald wieder abgewürgt. Wüstner verwies auch auf einen aktuellen Bericht zur Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Dieser habe dem Verteidigungsausschuss gezeigt, wie schwierig die Lage und wie weit entfernt die deutsche Armee von den NATO-Fähigkeitszielen sei. Bericht: Streitkräften der NATO-Länder in Europa fehlen Soldaten "Das ist der Grund, weshalb Boris Pistorius erneut energisch und fundiert einen Aufwuchs von 6,7 Milliarden Euro eingefordert hat." Der Bundesverteidigungminister sei "einmal mehr" hängen gelassen worden, so Wüstner. Was den neuen Verteidigungsetat betreffe, seien die Bundeswehrsoldaten "verwundert, größtenteils schockiert", so Wüstner. "Trotz Ausrufung der Zeitenwende ist leider keine Erkenntniswende eingetreten." Der Verbandschef fordert das Parlament auf, "massiv" nachzusteuern. Geschehe das nicht, "dann heißt es Zeitenwende – Zeitenende". Mehr zum Thema ‒ Alles in die Kriegskasse: Neue Runde beim Ausverkauf des deutschen Sozialstaats

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.