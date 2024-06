I like Nigel: Putin-Banner unterbricht Auftritt des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage

Die Wahlkundgebung des Vorsitzenden der britischen Reform-UK-Partei, Nigel Farage, ist wegen eines Putin-Plakats unterbrochen worden. Zuvor wurde Farage wegen seiner Aussage kritisiert, der Westen habe den Kriegsbeginn in der Ukraine provoziert.

© Finnbarr Webster/Getty Images

Am Samstagabend wurde ein Auftritt von Nigel Farage, dem Politiker hinter dem britischen EU-Austritt, in der Grafschaft Essex wegen eines plötzlichen "Erscheinens" des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterbrochen.

Während seiner Rede haben Aktivisten hinter Farage ein ferngesteuertes Banner, auf dem Putin den Daumen hoch zeigt, und das die Bildunterschrift "I (Herz-Emoji) Nigel" trägt, heruntergelassen. Als Farage das Banner sah, fragte er: "Wer hat das dort aufgehängt?" Danach versuchten zwei Mitarbeiter, es herunterzureißen. Die Aktivistengruppe Led by Donkeys erklärte, sie sei für diese politische Aktion verantwortlich. Auf ihrer Seite im Netzwerk X veröffentlichten sie einen Post: "Nigel Farage sagt, Putin sei der Weltführer, den er 'am meisten verehrt' und wirft dem Westen vor, dass Russland illegal in die Ukraine einmarschiert ist." Britischer Premier droht jungen Menschen bei Verweigerung des Wehrdienstes mit Sanktionen Dies ist auf eine seiner Aussagen zurückzuführen, in der er erklärt hatte, dass die Osterweiterung der EU und der NATO den Krieg zwischen Russland und der Ukraine provoziert habe. Außerdem erwähnte er den russischen Präsidenten in einem früheren Interview mit BBC: "Ich mag ihn nicht als eine Persönlichkeit. Aber ich bewundere ihn als einen Politiker, weil ihm ist es gelungen, die Kontrolle über die Führung Russlands zu übernehmen." Anfang dieser Woche sagte Nigel Farage, er sei "weitsichtiger" gewesen, als er den Krieg in der Ukraine vorhersagte. Diese Erklärungen haben hohe Wellen im Vorfeld der Parlamentswahlen geschlagen, die am nächsten Donnerstag stattfinden werden. Nigel Farage und seine Partei Reform UK könnten dabei voraussichtlich Millionen von Stimmen gewinnen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Mehr zum Thema - Telefonstreich von Vovan und Lexus bei David Cameron: "Keine NATO-Einladung für Ukraine"

