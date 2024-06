Serbien: Polizist vor israelischer Botschaft mit Armbrust verletzt

Ein Unbekannter schoss vor der israelischen Botschaft in Belgrad mit einer Armbrust auf einen Polizisten. Der Gendarmeriebeamte wurde am Hals verwundet. In Selbstverteidigung machte der serbische Polizist von seiner Waffe Gebrauch und erschoss den Angreifer.

Quelle: Gettyimages.ru © Mauricio Romero/Long Visual Press/Universal Images Group

Ein Mann schoss mit einer Armbrust auf einen Polizisten, der die israelische Botschaft in Belgrad bewachte, sagte der stellvertretende serbische Ministerpräsident und Innenminister Ivica Dačić. Er erzählte: "Heute gegen 11.00 Uhr schoss eine nicht identifizierte Person, deren Identität noch ermittelt wird, mit einer Armbrust auf einen Gendarmeriebeamten, der die israelische Botschaft bewachte, und traf ihn am Hals." Der Polizist hat die Waffe in Notwehr benutzt und den Angreifer erschossen. Der verwundete Sicherheitsbeamte wurde bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert wird, um den Pfeil aus seinem Hals zu entfernen. Der stellvertretende Ministerpräsident fügte hinzu: "Alle Umstände des Angriffs und mögliche Motive werden untersucht." Der Polizist ist Mitglied der Gendarmerie, einer organisierten Einheit der Polizeidirektion des serbischen Innenministeriums, die die komplexesten Sicherheitsaufgaben im ganzen Land plant, vorbereitet und ausführt. Mehr zum Thema – Mann erschießt schwangere Ex-Gattin mit Armbrust – Pfeil geht knapp an Embryo vorbei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.