Weißrussland warnt vor Eskalation: Ukrainische Spezialeinheiten an der Grenze

Minsk erklärte, es habe ungerechtfertigte und noch unklare Aktivitäten in der Nähe seiner Grenzen festgestellt. Der weißrussische Generalstab fügte hinzu, Kiew habe Spezialkräfte an der Grenze eingesetzt. Das weißrussische Militär sei gezwungen, darauf zu reagieren.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko

Die Ukraine hat Spezialkräfte an der Grenze zu Weißrussland eingesetzt, sagte der erste stellvertretende Leiter des weißrussischen Verteidigungsministeriums, der Chef des Generalstabs des Landes Pawel Muraweiko, in einer Sendung des staatlichen Fernsehsenders ONT. Er erklärte: "Buchstäblich in den letzten Wochen haben wir bisher ungerechtfertigte und für uns immer noch unverständliche Aktivitäten in der Nähe unserer Grenzen von der Seite der Ukraine aus beobachtet. In der Ortschaft Owrutsch, die in Richtung Schitomit, besser gesagt in Richtung Rowno-Schitomit liegt, sind [ukrainische] Spezialeinheiten der 1. Präsidentenbrigade eingetroffen." Er sagte, Minsk sei gezwungen, weißrussische Einheiten an die Grenze zu verlegen, "um bestimmte Richtungen aufzubauen und sich auf die Deckung vorzubereiten, und um manchmal Artillerie zu verlegen und in der Lage zu sein, zu reagieren". Weißrussland verstärkt Grenze zu Ukraine Am Vorabend hatte das staatliche Grenzkomitee Weißrusslands gemeldet, dass die Grenzdienste zusammen mit dem Verteidigungsministerium den Grenzschutz aufgrund von Informationen über die Anwesenheit von Einheiten des Russischen Freiwilligenkorps, einer in Russland verbotenen terroristischen Organisation, in der Grenzzone im ukrainischen Gebiet Schitomir verstärkt haben. Das weißrussische staatliche Grenzkomitee gab an, dass die Aufklärung des Geländes und aktive Aufklärungsaktivitäten registriert wurden, einschließlich des Zugangs zur Grenze der Republik. So wurden Aufklärungsflüge ukrainischer Drohnen gesichtet. Versuche, in das weißrussische Hoheitsgebiet einzufliegen, werden mit dem Einsatz von Waffen und Mitteln der elektronischen Kriegsführung unterbunden. Aufgrund der schwierigen Lage an der Grenze zur Ukraine wurde dort eine weißrussische Abteilung des Polones-Mehrfachraketenwerfersystems in Dienst gestellt. Mehr zum Thema – Weißrussland bereit zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen

