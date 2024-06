Spotify entfernt Musik russischer Künstler von seiner Plattform

Spotify hat die Musik mehrerer russischer Künstler, die auf den Sanktionslisten der USA und der EU stehen, von seiner Plattform entfernt, darunter Shaman, Polina Gagarina und Grigori Leps. Die Maßnahme folgt auf die jüngste Ausweitung der EU-Sanktionen. Ähnliche Schritte werden auch bei anderen Streaming-Diensten erwartet.

Quelle: Sputnik

Der Musikstreaming-Dienst Spotify hat die Songs mehrerer russischer Künstler entfernt, die auf den Sanktionslisten der USA und der EU stehen. Anna Netrebkos Konzert in der Schweiz abgesagt – Auf Druck der NATO Betroffen sind unter anderem Shaman (Jaroslaw Dronow), Tschitscherina, Polina Gagarina, Grigori Leps, Oleg Gasmanow und die Gruppe Ljube. Am 24. Juni gab die EU im Rahmen ihres 14. Sanktionspakets bekannt, dass Shaman und Polina Gagarina zu den sanktionierten Künstlern gehören. Seit 2022 befinden sich auch Grigori Leps, Oleg Gasmanow sowie die Gruppen Ljube und Tschitscherina auf der Sanktionsliste. Derzeit stehen mehr als 2.100 natürliche und juristische Personen aus Russland unter EU-Sanktionen. Die Sanktionen bedeuten für russische Künstler, dass ihre Konten in der EU eingefroren werden, sie nicht in die EU einreisen dürfen und ihnen keine Vermögenswerte oder Gelder aus der EU zur Verfügung gestellt werden dürfen. Eine unmittelbare Folge ist die Entfernung ihrer Musik von Spotify. Es wird erwartet, dass andere Streaming-Dienste in der EU und den USA ähnliche Maßnahmen ergreifen werden. Ihre Videos sind jedoch nach wie vor auf YouTube verfügbar. Trotz dieser Maßnahmen wird nicht erwartet, dass die betroffenen Künstler eine erhebliche Verschlechterung ihrer Lebensqualität erfahren, da sie kaum auf Unterstützung aus der EU angewiesen sind. Shaman kommentierte zu den Sanktionen: "Über solche Kleinigkeiten habe ich keine Zeit nachzudenken." Es ist nicht das erste Mal, dass Spotify in eine Kontroverse gerät. Anfang 2022 forderte der Musiker Neil Young den Streaming-Dienst auf, den Podcast von Joe Rogan zu löschen, da Rogan Falschnachrichten zur Corona-Pandemie verbreite. Da Spotify dieser Forderung nicht nachkam, ließ Young seine Musik von der Plattform entfernen. Spotify bedauerte die Entscheidung und wies darauf hin, dass seit Beginn der Pandemie über 20.000 Podcast-Episoden mit Bezug zu COVID-19 entfernt wurden. Das Unternehmen hofft, Young bald wieder auf der Plattform begrüßen zu dürfen. Mehr zum Thema - Der Musiker Neil Young fordert vom Streaming-Dienst Spotify, den Podcast von Joe Rogan zu löschen

