Die russischen Streitkräfte befreien Rasdolowka in DVR

Die russischen Streitkräfte brachten das Dorf Rasdolowka unter Kontrolle, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Ort gehört zum südlichen Teil der Frontrichtung Sewersk in der Donezker Volksrepublik.

Quelle: Sputnik © Sergei Awerin

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, hat das russische Militär die volle Kontrolle über Rasdolowka in der Donezker Volksrepublik (DVR) übernommen. In einer Erklärung auf dem Telegram-Kanal der Behörde heißt es:



"Einheiten des Truppenverbands Süd haben als Ergebnis aktiver Handlungen die Siedlung Rasdolowka in der Donezker Volksrepublik befreit." Nach Angaben des Ministeriums wurden drei mechanisierte, zwei luftbewegliche und zwei luftgestützte Angriffsbrigaden der ukrainischen Streitkräfte eliminiert. Mehrere russische militärnahe Quellen meldeten noch am Mittwoch die Befreiung des Ortes. Zu dem Moment dauerten in Rasdolowka noch Räumungsoperation und Entmininungsarbeiten an. Razdolowka ist ein Dorf im Bezirk Bachmutskij mit einer Vorkriegsbevölkerung von etwa 700 Einwohnern sieben Kilometer nördlich von Soledar. Es liegt am Ufer des Bakhmutka-Flusses in der Nähe des gleichnamigen Bahnhofs – über den Ort verläuft die Linie der Eisenbahn. Die Kontrolle über diese Siedlung wird die Flanke von Artjemowsk sichern und eine Offensive von Süden her in Richtung Sewersk ermöglichen, schreibt Militärkorrespondent Alexander Kots. Diese Stadt ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die AFU im Norden des von Kiew kontrollierten Teils der DVR. Ihre Befreiung wird die gegnerischen Stellungen in Serebrjanskij Forst im Grenzgebiet zur Lugansker Volksrepublik gefährden und eine Offensive auf Krasny Liman von Südosten her ermöglichen, betont Kots. Mehr zum Thema – Rückzug der ukrainischen Streitkräfte deutet auf Vorbereitungen einer neuen "Gegenoffensive" hin

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.