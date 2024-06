Russisches Außenministerium kritisiert "sprachlichen Völkermord" in der Ukraine und im Baltikum

In der Ukraine und in den baltischen Staaten wird ein "sprachlicher Völkermord" gegen die dort lebende russischsprachige Bevölkerung betrieben. Das erklärte eine hochrangige russische Diplomatin. Diese Verletzung der internationalen Normen werde vom Westen ignoriert.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Die "fortschrittlichen" Länder der Welt bemerken den "sprachlichen Völkermord" nicht, der in der Ukraine und den baltischen Staaten an der russischsprachigen Bevölkerung verübt wird, deren sprachliche Rechte unterdrückt werden. Darauf verweist Tatjana Dowgalenko, Exekutivsekretärin der russischen UNESCO-Kommission und stellvertretende Direktorin der Abteilung für multilaterale humanitäre Zusammenarbeit und kulturelle Beziehungen des russischen Außenministeriums. Meinung Merkt euch diese Namen: Abgeordnete, die im Europarat für die Entrechtung von Russen stimmten Auf einer Pressekonferenz im internationalen Multimedia-Pressezentrum von Rossija Segodnja stellte sie fest, dass die Ukraine und die baltischen Staaten einen "faktischen sprachlichen Völkermord" inszeniert haben und gegen das Recht auf die russische Sprache vorgehen. Die Diplomatin betonte: "Dies geschieht in völliger Verletzung ihrer internationalen Verpflichtungen, einschließlich der UNESCO. Natürlich geschieht dies mit dem Schweigen, man könnte sagen mit der Verschwörung der Weltgemeinschaft, wenn "fortschrittliche" Länder, die sich vor allem für die Einhaltung von Rechten einsetzen, hier einen solchen Angriff auf die Rechte und die Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung nicht sehen, nicht bemerken." Nach dem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 begannen die Behörden des Landes, nicht nur die Überreste des sowjetischen Geschichtserbes im Land zu bekämpfen, sondern auch alles, was mit Russland zu tun hat, einschließlich der russischen Sprache. Im Jahr 2019 verabschiedete die Werchowna Rada das Gesetz "Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache". Es besagt, dass die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen Ukrainisch verwenden sollen. Der russische Außenminister Sergei Lawrow hatte zuvor erklärt, dass die ukrainischen Behörden seit vielen Jahren einen Kurs der aggressiven Derussifizierung und Zwangsassimilierung verfolgen, während internationale Organisationen die Diskriminierung nationaler Minderheiten, insbesondere der russischen Bevölkerung, ignorierten. Im vergangenen Dezember wies der russische Präsident Wladimir Putin darauf hin, dass die baltischen Staaten, in denen Russophobie schon lange vor der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine weitverbreitet war, die Situation ausgenutzt hätten, um zu versuchen, innenpolitische Aufgaben gegen die russischen Minderheiten in diesen Ländern zu lösen. Mehr zum Thema – Neue Hass-Runde: Russische Wissenschaftler werden gezwungen, sich von ihrem Land loszusagen

