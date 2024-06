Selenskij baut seine Diktatur aus: Weitere Oppositionspartei in der Ukraine verboten

Ob als Medienschaffende oder als Politiker: Wer in der Ukraine in Opposition zur Regierung von Wladimir Selenskij steht, der bekommt es mit der Staatsgewalt zu tun. Jüngstes Beispiel ist die Oppositionspartei Nasch Kraj, die auf Antrag des Justizministeriums nun von einem Gericht verboten wurde.

Quelle: AFP © Dimitar DILKOFF / AFP

Ein ukrainisches Gericht hat die politische Partei Nasch Kraj (Unser Land) verboten und auf Antrag des Justizministeriums die Beschlagnahmung ihres Vermögens angeordnet. Dies ist die jüngste Maßnahme im Rahmen des harten Vorgehens gegen die Opposition unter der Regierung von Wladimir Selenskij. Ein Gremium von Richtern des Achten Verwaltungsberufungsgerichts erließ die Entscheidung am Mittwoch, wie es in einer Erklärung heißt. Analyse Selenskij illegitim: Moskau sieht Parlamentssprecher Stefantschuk als Staatsoberhaupt "Das Gericht hat den Forderungen des ukrainischen Justizministeriums entsprochen: Die Aktivitäten der politischen Partei Nasch Kraj wurden verboten; das Eigentum, die Gelder und andere Vermögenswerte der Partei, ihrer regionalen, städtischen und bezirklichen Organisationen, Primärzellen und anderer Struktureinheiten wurden dem Staat übertragen", heißt es in der Erklärung. Die Partei wurde im August 2011 als "Blockpartei" registriert und 2014 in "Nasch Kraj" umbenannt. Ab 2015 positionierte sich die Partei als "Gruppe lokaler Führungskräfte und Geschäftsleute", die laut dem Nachrichtenportal RBK Ukraine politische Spielereien und Intrigen vermeiden wollte. Nur drei ihrer Mitglieder wurden 2019 als unabhängige Kandidaten in die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, gewählt. Doch bei den Kommunalwahlen 2020 erhielt die Partei knapp 1.700 Sitze in den Regionalverwaltungen. Nach der Eskalation mit Russland im Februar 2022 verbot Selenskij wichtige politische Konkurrenten, darunter die Oppositionsplattform "Für das Leben", die nach Mandaten zweitgrößte Partei in der Werchowna Rada. Er ging auch hart gegen die Medien vor, indem er mehrere Fernsehsender, die mit seinen politischen Gegnern in Verbindung gebracht wurden, abschaltete und neun der größten Fernsehsender zu einem einzigen staatlichen 24-Stunden-Sender mit dem Namen "Telemarathon" gleichschaltete. Selenskijs reguläre Amtszeit als Präsident endete am 20. Mai. Unter Verweis auf das im Land herrschende Kriegsrecht hatte er die Präsidentschaftswahlen abgesagt, die eigentlich im März hätten stattfinden sollen. Mehr zum Thema - Selenskijs Illegitimität ist ansteckend – Biden sollte sich vorbereiten

