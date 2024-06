Spanien nimmt Importe von russischem Eisen und Stahl wieder auf

Russland ist ein führender Produzent von Metallen. Der Westen hat zahlreiche Sanktionen gegen den russischen Metallsektor erlassen. Wie nun bekannt wurde, hat Spanien die Einfuhr von Stahl und Eisen aus Russland nach dreimonatiger Pause wiederaufgenommen.

Spanien hat die Einfuhr von russischem Stahl und Eisen nach einer dreimonatigen Pause wiederaufgenommen. Das berichtete RIA Nowosti am Samstag unter Berufung auf statistische Daten. Meinung Der Westen und die Ukraine: Eine Gelegenheit für Diebstahl und Betrug Madrid hatte die Käufe von Metallen aus dem von Sanktionen betroffenen Land im vergangenen Dezember eingestellt, die Importe aber im April wiederaufgenommen. Aus den von der Nachrichtenagentur ausgewerteten Statistiken geht hervor, dass Spanien 21.300 Tonnen russisches Eisen und Stahl im Wert von acht Millionen Euro gekauft hat. Die spanischen Einfuhren russischen Aluminiums sind Berichten zufolge um 50 Prozent auf 13 Millionen Euro gestiegen, während sich die Käufe von Titan auf 1,5 Millionen Euro fast verdoppelt haben. Der bilaterale Handel zwischen Russland und Spanien ging im April um 14 Prozent zurück und belief sich auf 248 Millionen Euro, wobei die russischen Exporte insgesamt 177,2 Millionen Euro betrugen. Die EU hatte die Einfuhr russischer Eisen- und Stahlerzeugnisse im Jahr 2022 kurz nach dem Beginn der russischen Militärkampagne gegen die Ukraine verboten. Weitere Beschränkungen untersagten die Einfuhr von Eisen- und Stahlerzeugnissen, die in Drittländern verarbeitet wurden, aber Eisen- und Stahlvorprodukte russischen Ursprungs enthielten. Im Rahmen der Ukraine-Sanktionen hat Brüssel die Einfuhr von in Russland hergestellten Aluminiumdrähten, -folien, -röhren und -rohren verboten, der Kauf von Aluminiumbarren, -platten und -stangen aus dem Land bleibt jedoch von den Beschränkungen ausgenommen. Aluminium ist für die Herstellung von Elektrofahrzeugen unerlässlich. London ruft zu schärferen Maßnahmen gegen Moskau auf: Erdöl aus Russland soll blockiert werden Russland ist der weltweit zweitgrößte Produzent des Leichtmetalls. Die bereits im April 2018 gegen den russischen Hersteller Rusal verhängten US-Sanktionen hatten die Aluminiumpreise an der Londoner Metallbörse innerhalb weniger Tage um 35 Prozent auf ein Siebenjahreshoch ansteigen lassen. Anfang dieses Jahres hatte Reuters berichtet, dass Käufer in der EU und den USA aggressiv um Aluminium aus Ländern des Nahen Ostens konkurrieren würden, falls sich der Block dafür entscheiden sollte, russisches Metall in Zukunft zu verbieten. Viele Analysten glauben, dass ein solches Verbot eine ähnliche Welle von Preisspitzen wie 2018 auslösen könnte. Mehr zum Thema – Medwedew zu neuen US-Sanktionen: "Gleiches mit Gleichem vergelten"

