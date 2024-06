Ex-Pentagon-Beamter: Bewaffnung ukrainischer Neonazis durch USA ein Zeichen der Verzweiflung

Zumindest auf offiziellem Weg erhielt die ukrainische Asow-Brigade wegen ihrer neonazistischen Ausrichtung in den letzten Jahren keine Waffen von den USA. Doch nun hat das US-Verteidigungsministerium grünes Licht für Waffenlieferungen an die Truppe gegeben. Der ehemalige Pentagon-Analyst Michael Maloof sieht darin einen Akt der Verzweiflung.

Quelle: AFP © Yuriy Dyachyshyn / AFP

Die Entscheidung Washingtons, der berüchtigten Asow-Brigade in Kiew grünes Licht für den Einsatz der von den USA gelieferten Waffen zu geben, ist ein verzweifelter Schritt, der Russlands Behauptung, es bekämpfe den Neonazismus in der Ukraine, nur bekräftigt. Das sagte der ehemalige leitende Analyst für Sicherheitspolitik im US-Verteidigungsministerium, Michael Maloof, gegenüber RT. Meinung Antirussischer Extremist und Nazi-Sympathisant Massaro wird Personalleiter der Helsinki-Kommission Am Montag hob das US-Außenministerium ein Verbot von Waffenlieferungen an die Asow-Brigade auf, das 2018 vom Kongress wegen der neonazistischen Ausrichtung der Organisation verhängt worden war. Nach Angaben des Ministeriums habe eine kürzlich durchgeführte Überprüfung "keine Beweise" dafür ergeben, dass die militärische Formation gegen das Leahy-Gesetz verstoße, das Washington verbietet, ausländische Kräfte zu unterstützen, die Menschenrechte verletzen. "Die Asow-Gruppe ist nicht über Nacht von Sündern zu Heiligen geworden", sagte Maloof am Dienstag in einem Interview. "Es gibt immer noch eine Liste von Gräueltaten, die sie begangen haben, Menschenrechtsverletzungen ... man sieht sie immer noch als Gruppe mit ihren Symbolen, mit ihrer Kameradschaft und ihrer Disziplin zur Unterstützung des Faschismus herummarschieren." Diese Änderung der Haltung Washingtons zur Asow-Brigade bedeute, "dass man nicht mehr alles glauben kann, was das Außenministerium sagt, geschweige denn die Geheimdienste", betonte er. Nach Ansicht des ehemaligen Pentagon-Beamten ist der Schritt der USA "ein Zeichen der Verzweiflung" und ein verspäteter Versuch, die Moral der Ukrainer angesichts der russischen Erfolge an der Front in diesem Jahr "zu stärken". "Ich frage mich, warum man eine Nazi-Truppe wie diese weiterhin unterstützen will, denn der Krieg ist im Grunde schon verloren. Die Unterstützung von Asow gießt nur noch mehr Öl ins Feuer ... und bestärkt die russische Sichtweise, dass es hier um den Kampf gegen den Nazismus in der Ukraine geht", sagte er. Analyse "Centuria Magdeburg": Ministerium weiß nichts über Umtriebe ukrainischer Neonazis in Deutschland Maloof merkte an, dass die Asow-Krieger im Kampf "nicht wirklich etwas geleistet haben"; sie wurden von den russischen Streitkräften in der Schlacht um Mariupol zu Beginn des Konflikts besiegt. Es sei unwahrscheinlich, dass sie besser abschnitten, wenn sie mit US-amerikanischen Waffen ausgerüstet würden. Die Aufhebung des Verbots durch die USA sei "ein Versuch, die Russen wegen ihrer unnachgiebigen Ablehnung des Nationalsozialismus zu kränken", was zu keinerlei Veränderungen auf dem Schlachtfeld führen würde, betonte der ehemalige Pentagon-Beamte. Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag, dass die Haltung Moskaus gegenüber US-Waffenlieferungen an "ultranationalistische bewaffnete Einheiten" wie der Asow-Brigade "extrem negativ" sei. Die USA wollten Russland so sehr "unterdrücken", dass sie bereit seien, so weit zu gehen und "mit Neonazis zu flirten", so Peskow. Mehr zum Thema - Justizwahnsinn in Deutschland: Twitter-Nutzer erhalten Strafen für Berichte über ukrainische Nazis

