Frankreich: Särge für "französischen Soldaten in der Ukraine" am Eiffelturm aufgestellt

In der Nähe des Pariser Eiffelturms wurden am frühen Samstagmorgen fünf Särge mit französischen Flaggen und der Aufschrift "Französische Soldaten in der Ukraine" entdeckt, wie lokale Medien berichten. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen Polizeibeamte, die die am Straßenrand aufgestellten Särge inspizieren.

© Screenshot Soziale Medien

Fünf lebensgroße Särge mit französischen Flaggen und der Aufschrift "Französische Soldaten in der Ukraine" wurden am frühen Samstagmorgen am Eiffelturm in Paris gefunden, wie lokale Medien berichten. Drei Ausländer wurden im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet, berichtete AFP unter Berufung auf Polizeiquellen. Hinter dem Vorfall wird demnach eine "ausländische Macht" vermutet. Einer der Verdächtigen, ein bulgarischer Staatsbürger, der den Lieferwagen mit den Särgen und den anderen Verdächtigen gefahren haben soll, wurde kurz nach der Entdeckung in der Nähe festgenommen. Der Mann behauptete, er habe für die Fahrt 40 Euro erhalten. "Tanz am Rande eines Vulkans": Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy befürchtet "katastrophalen Ausbruch" Zwei weiteren Personen, die ukrainische und deutsche Staatsangehörige sein sollen, gelang es, vom Tatort zu fliehen. Sie wurden jedoch festgenommen, als sie versuchten, einen Zug in Richtung Deutschland zu besteigen. Die Polizei geht davon aus, dass drei weitere ausländische Staatsangehörige beteiligt waren, denen jedoch offenbar die Flucht gelang. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen Polizeibeamte, die die am Straßenrand aufgestellten Särge inspizieren. Medienberichten zufolge waren die Särge tatsächlich leer und enthielten nur einige Gipsreste. 🇫🇷🇺🇦🇷🇺 [#France#Ukraine | #Russie]‼️#Paris : Cinq cercueils vides enveloppés de drapeaux français et une affiche :« Soldats Français tués en Ukraine » ont été retrouvés près de la #TourEiffel à #Paris, trois personnes en garde à vue pic.twitter.com/TYWBTDv358 — Oeil d’Horus FRANCE (@OeilHorusFR) June 2, 2024 Die französischen Behörden haben bisher keine offiziellen Informationen über den Vorfall, die Motive der Verdächtigen oder die "ausländische Macht", die dahinter vermutet wird, mitgeteilt. Man gehe davon aus, dass die makabre Installation eine Anspielung auf den Vorstoß ist, französische Soldaten in die Ukraine zu entsenden, um Kiew in seinem Kampf gegen Moskau zu unterstützen. Diesen Vorschlag hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in den letzten Monaten bei zahlreichen Gelegenheiten geäußert. Die Äußerungen Macrons haben scharfe Kritik aus Moskau hervorgerufen. Der Kreml hatte davor gewarnt, dass ein solcher Schritt einer ernsthaften Eskalation gleichkäme und eine totale Konfrontation zwischen Russland und dem Westen noch näher rücken würde. Mehr Zum Thema - Macron will neue Wege gehen: Schickt Frankreich Soldaten in die Ukraine?

