Lukaschenko: Informationskrieg ist ein Vorspiel zur heißen Phase der Konfrontation

Der Präsident Weißrusslands Alexander Lukaschenko rief dazu auf, Informationen im Zusammenhang mit dem derzeit vom Westen geführten Informationskrieg sorgfältig zu prüfen. Er erkennt darin das Vorspiel für eine heiße Phase der Konfrontation.

Quelle: Sputnik © Waleri Scharifulin

Der Informationskrieg ist ein Vorspiel für die heiße Phase der Konfrontation, erklärte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko auf dem Forum der Mediengemeinschaft des Landes. Seine Worte werden von der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA zitiert. Vor dem Treffen mit Teilnehmern des Forums hat er versucht, sich daran zu erinnern, seit wann Begriffe wie "Informationskrieg", "mentaler Krieg", "Fälschungen", "Postwahrheit" und andere im Wortschatz der Weißrussen auftauchten. Laut Lukaschenko geschah dies erst vor kurzem, "buchstäblich vor etwa sechs oder sieben Jahren". Der weißrussische Präsident präzisierte: "Und wie alt sind die Phänomene, die sie bezeichnen? Wir können es nicht zählen. Wahrscheinlich so lange, wie Menschen leben. Denn der Informationskrieg ist ein Vorspiel für die heiße Phase der Konfrontation." Putin in Weißrussland: Wirtschaftskooperation, gemeinsame Verteidigung, Ukraine-Verhandlungen Lukaschenko äußerte sich wiederholt zur Gefahr eines "heißen Krieges". Im Februar forderte er die Weißrussen auf, sich "mental und strategisch" auf einen solchen Konflikt vorzubereiten. Am 2. April stellte er fest, dass Weißrussland sich auf einen Krieg vorbereite, auch wenn es selbst keinen Konflikt wolle. Sechs Tage später sagte er, die Behörden des Landes täten alles, um eine militärische Konfrontation zu verhindern. Lukaschenko warnte, dass Lettland, Litauen und Polen "alle Arten von bewaffneten Einheiten und fast Regimenter" gegen Weißrussland vorbereiteten, um in dessen Territorium einzudringen. Im Mai wies Lukaschenko darauf hin, dass das Jahr 2024 im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine von großer Bedeutung sein werde, einschließlich der Tatsache, dass der Präsident dieses Landes Wladimir Selenskij die Legitimation im Amt verliert. Lukaschenko ist der Ansicht, dass Fragen von "Krieg und Frieden" "jenseits des Ozeans" entschieden werden und nicht von dem derzeitigen und zukünftigen Führer der Ukraine. Mehr zum Thema - Mörderische Sanktionen: Weißrussland macht USA für Tod des iranischen Präsidenten verantwortlich

