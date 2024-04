Finnland schließt Lenin-Museum

Mit dem Einfrieren der bilateralen Beziehungen wird auch die gemeinsame Geschichte aufgekündigt. Das Lenin-Museum in Tampere wird nach 78 Jahren geschlossen. An seiner Stelle soll ein neues Museum entstehen, das den finnisch-russischen Beziehungen gewidmet ist.

Im November dieses Jahres wird das Lenin-Museum in Tampere geschlossen, berichtet das Portal Yle. Museumsdirektor Kalle Kallio erklärte, der alte Name passe nicht mehr zum Inhalt des Museums, führe Besucher in die Irre und stifte Missverständnisse. Die Entscheidung, das Museum zu schließen, sei von der Institution selbst getroffen worden, Politiker und Sponsoren hätten keinen Einfluss darauf gehabt. Kallio sagte:

"Die Geschichte endete nicht mit dem Zusammenbruch der UdSSR, und wir wollen keine Geisel der Vergangenheit sein."

Stattdessen soll im Februar 2025 ein neues Museum eröffnet werden, das der Geschichte der finnisch-russischen Beziehungen von der Unabhängigkeit 1917 bis zum NATO-Beitritt 2023 gewidmet ist.

Das Lenin-Museum wurde am 20. Januar 1946, dem Todestag des Revolutionärs, von der Gesellschaft "Finnland-UdSSR" eröffnet. Es befindet sich im Arbeiterhaus von Tampere, wo 1905 ein Treffen zwischen Lenin und Josef Stalin stattfand. Das Museum war das erste Lenin-Museum außerhalb der Sowjetunion und ist heute das einzige ständige Museum außerhalb Russlands, das dem Leben und Werk des Revolutionsführers und der Ära des Sozialismus gewidmet ist.

Alexander Juschtschenko, der Leiter des Pressedienstes der Kommunistischen Partei Russlands, erklärte gegenüber Gazeta.ru, dass die Persönlichkeit Lenins ein wichtiger Teil der Geschichte Finnlands sei und die Ablehnung seines Namens eine Ablehnung der Souveränität des Landes darstelle.

"Die Welt hat sich heute einem aggressiven, arroganten und zynischen Kapitalismus verschrieben, der den ganzen Planeten in Stücke reißt. Das größte Hindernis für die Ausbreitung dieser gierigen Ideen des Kapitalismus sind die Ideen Lenins, die auf der ganzen Welt unglaublich gefragt sind, egal wie sehr man versucht, sie zu unterdrücken".

Juschtschenko fügte hinzu, dass die Ausstellung aus dem Museum nach Russland gebracht werden könnte, aber er sei sich nicht sicher, ob "die Vertreter der Länder, die versuchen, die Cancel Culture anzuwenden", damit einverstanden wären.

Bis vor wenigen Jahren gab es in Finnland Lenindenkmäler in den Städten Turku und Kotka sowie einen nach Lenin benannten Park in Helsinki und ein Museum in Tampere, schreibt Yle. Inzwischen wurde das Denkmal in Turku abgerissen, die Skulptur in Kotka ins Stadtmuseum gebracht, der Name Lenins aus dem Park der Hauptstadt entfernt.

