Charkow: Russland zerstört ukrainische Mehrfachraketenwerfer mitten in Wohngebiet

Bei einem nächtlichen Präzisionsangriff hat Russland zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Burewoj vernichtet. Zum Zeitpunkt des Angriffs manövrierten die Maschinen mitten in einem Wohngebiet am nördlichen Stadtrand.

© Ukrainische Polizei

Bei einem nächtlichen Beschuss Charkows wurden u. a. zwei Mehrfachraketenwerfer vom Typ Burewoj im nördlichen Bezirk Schewtschenkowo zerstört. Die erste Meldung mit einem Videobeleg hat Militärblog Starsche Eddy um 10 Uhr veröffentlicht. In einem Nachtsichtvideo einer Aufklärungsdrohne war zu sehen, wie beeindruckend präzise der Luftschlag war, vermutlich mit einer Iskander-Rakete. Später tauchten weitere Informationen zu diesem Beschuss auf. Die beiden ukrainischen Maschinen standen in der Nähe des nicht fertiggestellten Einkaufszentrums Planeta Mall und einer Tankstelle, nur wenige hundert Meter von mehrstöckigen Wohnhäusern und weiteren zivilen Einrichtungen entfernt. Auf Polizeifotos waren einige Zerstörungen und ein riesiger Krater zu sehen, in weiteren im Internet aufgetauchten Videos aber auch der verkohlte Rumpf der zweiten Maschine. Die erste wurde vom Luftschlag buchstäblich pulverisiert. Hier ist der Beweis, warum russische Raketen auch im Stadtgebiet Charkows einschlagen. Im einem "friedlichen Viertel" in nördlichen Außenbezirk Charkows (nahe Planeta Mall) hat ukraisches Militär zwei Uragan MLRS eingerichtet. Iskander-Rakate traf sie millimetergenau. pic.twitter.com/6CxlUCQ8wD — wlad sankin (@wladsan) April 6, 2024 Auf weiteren Fotos sind auch die auf dem Boden verstreuten Raketenteile zu sehen. Vermutlich stammen sie unmittelbar aus der 16 Raketen umfassenden Standardladung. Anwohner eines nahe gelegenen Hochhauses haben Detonationen der Munitionsladung in einem Video festgehalten: Burewoj ist die ukrainische modifizierte Version des sowjetischen MLRS Uragan und kann Ziele in einer Entfernung von 35 bis 65 Kilometern treffen. Von der Stelle im Bezirk Schewtschenkowo aus sind es gerade mal knapp 30 Kilometer Luftlinie bis zur russischen Grenze. Damit könnte das ukrainische MLRS sogar die südlichen Vororte Belgorods erreichen. Russlands Ermittlungskomitee: Rakete auf Il-76 wurde aus Region Charkow abgefeuert Westliche Medien berichteten wie gewohnt vom russischen nächtlichen Angriff mit Verweis auf die offiziellen ukrainischen Angaben, die die russische Seite des Terrors gegen Zivilisten in den Städten beschuldigen. Doch dies ist ein Trugbild, denn in der Regel wird unterschlagen, was das eigentliche militärische Ziel der Angriffe sein könnte. Ukrainische Medien berichteten über sieben Tote und elf Verletzte infolge der russischen nächtlichen Angriffe auf Charkow. Laut dem russischen Verteidigungsministerium galten die Angriffe im Gebiet Charkow u. a. "Unternehmen des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes, die mit der Herstellung und Reparatur von Ausrüstung und Militärflugplätzen befasst sind". Die Ukraine bestreitet die Angriffe auf militärische Einrichtungen. Örtlichen Behörden zufolge haben die Militärschläge "Wohnhochhäuser, Kindergärten und zivile Infrastruktur" betroffen. Mehr zum Thema – Russland: Grenzgebiet Belgorod evakuiert 9.000 Kinder

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.