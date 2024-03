Avant-garde orientalis: Ausstellungen von Sowjetkunst aus usbekischen Museen in Italien

Usbekisch-sowjetische Avantgardisten werden in großem Stil in Italien gezeigt. In Florenz und Venedig finden umfangreiche Ausstellungen statt, die Gemälde von Vertretern der usbekischen Schule der sowjetischen Avantgarde vorstellen.

Zwei italienische Städte werden im April gleichzeitig sowjetische Kunst zeigen, diesmal aus Museen in Usbekistan. Das zweiteilige Ausstellungsprojekt "Usbekistan: Avantgarde in der Wüste" zeigt mehr als 100 Gemälde und Zeichnungen sowie dekorative und angewandte Kunst aus den Sammlungen des Staatlichen Kunstmuseums der Republik Karakalpakistan und des Staatlichen Kunstmuseums von Usbekistan, berichtet die Fachzeitung The Art Newspaper. Im Palazzo Pitti in Florenz wird die Ausstellung "Licht und Farbe" eröffnet, und die Ausstellung "Form und Symbol" findet in den Ausstellungsräumen der Universität Ca' Foscari in Venedig statt. Die Zeitung erläutert:

"Ziel des Projekts ist es, Werke von Künstlern der Moderne zu zeigen, die in Zentralasien tätig waren. Bisher wurden sie 'nur als Randvertreter der russischen Avantgarde betrachtet, als Anhänger ihrer Vorreiter: Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch, Alexander Rodtschenko' und andere Künstler. Die Kuratoren der Ausstellung bezeichnen das Werk dieser Autoren mit dem Begriff avant-garde orientalis ..."

Neben den Vertretern der usbekischen Avantgarde wird dem Publikum eine weitere Sensation geboten: Gemälde russischer Avantgardekünstler aus der Sammlung des Taschkenter Museums. Der Clou und die Überraschung dabei ist, dass einst – in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts – eine Kommission des bolschewistischen Narkompros, des damaligen Kultusministeriums, dem Museum in Turkestan sensationelle 59 Werke von Meistern der russischen Avantgarde schickte, darunter vier von Kandinsky. "Vielleicht liegt es an der Entfernung von Taschkent zu Moskau, dass der Anteil dessen, was dort erhalten blieb und in den späten 1930er- oder frühen 1950er-Jahren nicht zerstört wurde, meiner Meinung nach höher ist als das, was von solchen Depots in Museen erhalten wurde, die näher am Zentrum liegen", stellt Selfira Tregulowa, ehemalige Direktorin der Tretjakow-Galerie, die als wissenschaftliche Beraterin für beide Ausstellungen fungiert, in einem Gespräch mit The Art Newspaper fest.

Mehr zum Thema – "Rebellischer Geist": Auktionshaus Bonhams verkauft weiter russische nonkonformistische Kunst