Als die Büchse der Pandora geöffnet wurde - Zum 25. Jahrestag der Aggression gegen Jugoslawien

Am 24. März 2024 jährt sich Aggression der NATO gegen Jugoslawien – in erster Linie gegen die serbische Teilrepublik – zum 25. Mal. Der damals geschaffene Präzedenzfall hatte rechtliche und praktische Folgen. Inzwischen enthüllen Dokumente, dass es um nichts weniger als die rassistisch motivierte Zerstörung Serbiens ging.

Von Marinko Učur

"Jeder erwartete, dass die Bombardierung beginnt, aber als es tatsächlich passierte, war es wie eine Fiktion, als ob es nicht real wäre … Aber es wurde real! Ich erinnere mich an alles. Ich war auf der Straße, der Wind wehte und überall herrschte Stille."

So beschrieb der österreichische Schriftsteller und Nobelpreisträger deutsch-slowenischer Herkunft, Peter Handke, seine Erinnerung an den 24. März 1999 – den Tag, an dem die verbrecherische NATO-Bombardierung gegen die Bundesrepublik Jugoslawien begann.

Ohne die Zustimmung der Vereinten Nationen, ohne sich über das Ausmaß der Zerstörung und der zivilen Opfer im Klaren zu sein, startete das westliche Militärbündnis einen beispiellosen Angriffsfeldzug. 19 NATO-Staaten schlossen sich in einer Militäroperation gegen das damalige Serbien und Montenegro zusammen und bombardierten 78 Tage lang blindlings das friedliche europäische Land nur mit dem einen Ziel: Slobodan Milošević bei den angeblichen ethnischen Säuberungen gegen die Kosovo-Albaner aufzuhalten, für die die NATO neun Jahre später einen eigenen Staat errichtete.

Analog dazu könnte sich jedes andere Land auf einen solchen westlichen Ansatz berufen, der gegen das Völkerrecht und die UN-Charta verstößt, und ihn als Rechtfertigung für die Besetzung "widerspenstiger" Länder darstellen. Mit der Aggression gegen Jugoslawien kehrten die USA mit einem Krieg nach Europa zurück und führen bis heute Kriege gegen zahlreiche andere Länder und Völker.

In der Zwischenzeit wurde auf dem souveränen Teil des Territoriums der Republik Serbien, in der serbischen Provinz Kosovo und Metochien, ohne Volksbegehren und entgegen der Verfassung und der Resolution 1244 nach dem Willen angeblicher westlicher Friedensstifter im Jahr 2008 ein zweiter albanischer Staat in Europa geschaffen!

Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligte sich die deutsche Armee unter Verletzung ihrer eigenen Verfassung an einer Aggression gegen einen souveränen Staat, angeführt von Politikern – Kriegstreibern wie Joschka Fischer und seinen transatlantischen Patronen und Inspiratoren Bill Clinton und Madeleine Albright, eine der Gründerinnen der Vereinten Nationen. Niemand kümmerte sich darum, dass die albanischen Rebellen in dieser serbischen Provinz von Terroristen der "Befreiungsarmee des Kosovo" (UCK) über Nacht zu Partnern und Freiheitskämpfern wurden. Das ultimative Ziel bestand darin, die Zerstückelung des ehemaligen Jugoslawiens so abzuschließen, dass Serbien 15 Prozent seines historischen Territoriums amputiert wurden.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin wies mehrfach auf den Präzedenzfall der damaligen völkerrechtswidrigen Aggression gegen Jugoslawien hin. Durch die Führung dieses Krieges verwandelte sich das Nordatlantische Bündnis von einem regionalen Verteidigungsbündnis in ein globales Offensivbündnis, verstieß gegen die UN-Charta und veränderte die ursprünglichen Grundsätze, auf denen die NATO beruht, willkürlich und ohne Zustimmung ihrer Mitglieder.

Entgegen allen Versprechungen aus der Zeit der Vereinigung beider deutscher Staaten, dass sich dieses Militärbündnis nicht in Richtung der russischen Grenze ausdehnen würde, ereignete sich genau das Gegenteil. Wir sehen heute den Epilog dieses Prozesses, in dem sich das Bündnis bis an die Grenzen zur Russischen Föderation ausgedehnt hat, mit der Absicht, die Ukraine in dieses Bündnis aufzunehmen, und Russland offen "einen Finger ins Auge" gestochen hat, weshalb dieses sich gezwungen sah, die spezielle Militäroperation zu starten.

Die Absichten und Ziele der NATO wurden schon vor langer Zeit vom ehemaligen Mitglied des Europäischen Parlaments und Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Willy Wimmer (CDU), erkannt, der während der Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawien stellvertretender Vorsitzender des Parlamentsausschusses der OSZE war. In einem offenen Brief an den damaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder, in dem er über die Ergebnisse der Konferenz in Bratislava berichtete, die ein Jahr nach der Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawien stattfand, enthüllte Wimmer die amerikanischen Pläne zur Zerstörung Serbiens. Das italienische Portal L'Antidiplomatico hat sich diese streng gehütete Korrespondenz verschafft, veröffentlichte exklusiv diese schockierenden Dokumente und erläuterte die wahren und endgültigen Absichten des Westens, wenn es um das Schicksal Serbiens geht.

"Serbien muss von der europäischen Entwicklung ausgeschlossen werden", heißt es in den von dem italienischen Medium veröffentlichten Geheimdokumenten. Alles, was Wimmer damals schrieb und sagte, wurde später in der Praxis bestätigt. Noch heute, zum 25. Jahrestag des in der modernen europäischen Geschichte beispiellosen NATO-Feldzugs, äußert sich dieser deutsche Politiker in einer Erklärung gegenüber RT DE mit klaren Worten:

"Der erste Schuss auf das Ziel wie auch während des heutigen Konflikts in der Ukraine wurde am 24. März 1999 von NATO-Bombern bei einem Einsatz gegen Jugoslawien abgefeuert. Das westliche Bündnis musste zunächst den Kern der Charta der Vereinten Nationen zerstören, um einen schändlichen Krieg gegen Jugoslawien führen zu können. Sie wollten keine Welt mehr, in der dieselben Regeln galten und der Frieden gewahrt blieb. Sie wollten eine Welt, die Washingtons Befehl und seinen Regeln gehorchte. Der Angriff richtete sich gegen den 'Star' der blockfreien Staaten, Jugoslawien, einen der Gründer der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Während der Westen alles in seiner Macht Stehende tat, um diese Konferenz auszuhöhlen, begannen andere wichtige Länder, den Grundgedanken einer friedlichen Streitbeilegung und einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der BRICS-Staaten weiterzuentwickeln."

Wimmer warnte:

"Die Welt bewegt sich auf eine gefährliche und neue Spaltung zu. Der Krieg gegen Jugoslawien war ein geostrategischer Auslöser. Der Krieg gegen Jugoslawien wurde bewusst und vorsätzlich inmitten des Friedens begonnen und es wurden Lügen verbreitet, so gut sie konnten. Die Konferenz in Bratislava Ende April 2000 hat allen gezeigt, dass der Krieg in Jugoslawien aus geostrategischen Gründen beginnen sollte."

Er reduzierte die geheimen und umfangreichen Schlussfolgerungen der Bratislava-Konferenz auf elf Punkte. Die Hauptforderung war die Anerkennung des Kosovo*, sogar acht Jahre, bevor seine Unabhängigkeit von den westlichen Förderern anerkannt wurde, obwohl die Resolution 1244 alle dazu verpflichtete, die Grenzen Serbiens als unabhängiges Land zu respektieren. Die Behauptung, dass die NATO bei der Bombardierung Jugoslawiens gegen alle internationalen Normen sowie gegen alle Bestimmungen des Völkerrechts verstoßen habe, wurde laut Wimmers Aussage nicht berücksichtigt. Der Epilog der amerikanischen Aggressionspolitik wird auch darin sichtbar, dass nur weniger als die Hälfte der Länder, die Mitglieder der UN sind, die Staatlichkeit des Kosovo anerkannten, trotz des anhaltenden Drucks aus Washington und Brüssel.

Fünf EU-Mitgliedstaaten wehren sich vorerst gegen den amerikanischen Druck, den Scheinstaat anzuerkennen, was die Pläne westlicher Strategen nach dem Muster "divide et impera" auf dem Balkan zunichtemacht.

Am heutigen Tag, dem 24. März, begeht Serbien alljährlich ein trauriges Jubiläum, dieses Jahr zum 25. Mal. Die Erinnerung an das Verbrechen und die knapp 3.000 Opfer verpflichtet alle Generationen, sowohl diejenigen, die die Schrecken des mörderischen NATO-Feldzugs überlebt haben, als auch die jüngeren, die eine wichtige Lektion fürs Leben lernen müssen, in einer Situation, in der ihnen die Feinde von gestern Freundschaft und die Mitgliedschaft in einer – nach Meinung vieler – kriminellen Organisation anbieten. Deshalb ist die unerschütterliche Entscheidung Serbiens, der Falle zu entgehen und Mitglied jener Organisation zu werden, die seine Zukunft zerstört, einen Teil seines Staatsgebiets gestohlen und damit seine territoriale Integrität zerstört hat, bedeutsam.

Serbien hofft, obwohl es aufgrund des Widerstands westlicher Länder derzeit ungewiss ist, dass morgen, am 25. März, auf Wunsch Russlands eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen wird, die Welt am 25. Jahrestag der NATO-Aggression auf höchster Ebene noch einmal daran zu erinnern, wer die internationale Rechtsordnung wann beseitigte.

Der stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Dmitri Poljanski, gab zuvor bekannt, dass auf Wunsch Moskaus am kommenden Montag, dem 25. März, eine Sitzung des Sicherheitsrats anlässlich des 25. Jahrestags der NATO-Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien stattfinden wird. Der serbische Außenminister Ivica Dačić äußerte seine Zweifel daran, dass die Länder, die den Bombenanschlag verübt haben, "ein schlechtes Gewissen" haben oder das Verbrechen zugeben werden. Dennoch betonte er, es sei "wichtig, dass unsere Wahrheit darüber gehört wird". Als Vorsitzender des UN-Sicherheitsrates erklärte Japan diesen Monat, dass es dem Antrag der Russischen Föderation nachkommen werde.

