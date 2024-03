EU: Zölle auf russisches Getreide, warum eigentlich?

Von Olga Samofalowa

Die Europäische Kommission bereitet die Einführung von Zöllen in Höhe von 95 Euro pro Tonne auf Getreideimporte aus Russland und Weißrussland vor. Dies wird zu einem Preisanstieg von mindestens 50 Prozent führen, versichern Quellen der Financial Times. Darüber hinaus kann die Europäische Kommission Zölle auf die Lieferung von Ölsaaten und deren Verarbeitungserzeugnissen erheben. Bei solchen Zöllen handelt es sich um Abschottungszölle, d. h. sie werden zu einem Stopp der Getreidelieferungen aus Russland führen.

Im vergangenen Jahr lieferte Russland vier Millionen Tonnen Getreide in die EU, was etwa 1 Prozent der gesamten europäischen Nachfrage entspricht, so die Nachrichtenagentur.

Laut Eurostat gehörte Russland im Jahr 2023 zum ersten Mal seit anderthalb Jahren zu den fünf größten Getreidelieferanten der EU. Europa hat seine Getreideeinfuhren aus Russland sogar verzehnfacht. Die Ukraine, Brasilien und die Türkei nehmen die ersten drei Plätze bei den Getreidelieferungen an die EU ein.

Warum verdrängt Europa das russische Getreide?

Wahrscheinlich, um das ukrainische Getreide, das Europa überschwemmt und die Landwirte in der gesamten EU sehr verärgert, nicht hinauswerfen zu müssen. Sergei Grischunin, Geschäftsführer des russischen Ratingdienstes National Rating Agency (NRA), glaubt:

"Europa ist höchstwahrscheinlich gezwungen, solche Maßnahmen zu ergreifen, sowohl auf Druck der Vereinigten Staaten als auch um die Bauernunruhen zu stoppen. Es hat keine anderen schnellen Instrumente, um jetzt zu reagieren."

Fast ganz Europa ist von den Unruhen der eigenen Landwirte erfasst worden. Sie blockieren den Verkehr auf wichtigen Autobahnen und schmücken die Eingänge von Rathäusern mit Dung und Heu. Die Proteste der Landwirte begannen Ende letzten Jahres, und in diesem Jahr gewinnen sie nur an Schwung und nehmen zu. Die Unzufriedenheit wächst nicht nur in Polen, das sich mit ukrainischem Getreide "im Krieg" befindet. Überall in Europa streiken die Landwirte – in Griechenland, Frankreich, Mittel- und Osteuropa. Die Protestbewegung nimmt ein für die Europäische Union noch nie dagewesenes Ausmaß an. Das hat es noch nie gegeben. Grischunin sagt:

"Die Zölle werden eigentlich eingeführt, um die eigenen Landwirte zu unterstützen und zu versuchen, die Weizenpreise anzuheben, die auf 182 Euro pro Tonne gefallen sind. Jetzt geht es weniger darum, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, sondern vielmehr darum, die streikenden Landwirte zu beschwichtigen, deren Kosten für Treibstoff, Pacht, Strom und Arbeit trotz sinkender Gaspreise in Europa nicht sinken."

Für Russland wird dieser Schritt der Europäer sicherlich keine Katastrophe sein. Russisches Getreide wird in der ganzen Welt geschätzt und es ist unwahrscheinlich, dass es ohne Abnehmer bleibt. Das russische Landwirtschaftsministerium plant für dieses Jahr den Export von 70 Millionen Tonnen Getreide. Natalja Miltschakowa, leitende Analystin bei Freedom Finance Global, weist darauf hin:

"Die vier Millionen Tonnen Getreide (ohne Körnerleguminosen), die Russland im vergangenen Jahr in mehrere EU-Länder geliefert hat, entsprechen etwa sechs Prozent seiner gesamten Getreideexporte im vergangenen Jahr. Mit anderen Worten: Die EU-Länder sind insgesamt ein kleiner und derzeit auch nicht sehr günstiger Kunde für die russischen Getreideexporteure."

Denis Ternowski, ein führender Forscher am Zentrum für Agrar- und Ernährungspolitik des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation, ist der Ansicht:

"Die Menge an russischem Getreide und Ölsaaten, die Europa importiert, ist im Verhältnis zum europäischen Markt gering. Gleichzeitig handelt es sich um Produkte mit einem sehr wettbewerbsintensiven Markt, der nur lose an geografische Gebiete und Logistikrouten gebunden ist. Die aus Europa abgehenden Mengen können leicht auf andere Märkte umgeleitet werden. Das niedrige Niveau der Weltmarktpreise für diese Erzeugnisse ist ein größeres Problem für die russischen Exporteure."

Wohin kann Russland die vier Millionen Tonnen bringen, die Europa nicht haben will?

Sergei Grischunin ist sich sicher:

"Höchstwahrscheinlich wird ein solcher Zoll das russische Getreide auf die asiatischen Märkte umlenken, wie es bereits im letzten Jahr geschehen ist. So stiegen die Lieferungen nach Bangladesch auf einen Schlag um 1,4 Millionen Tonnen. Und auch in Afrika erreichten die Lieferungen, z. B. nach Nigeria im vergangenen Jahr nicht einmal 30 Prozent des Niveaus von 2021. Daher hat Russland die Möglichkeit, vier Millionen Tonnen vom europäischen Markt zu liefern."

Letztendlich werden die russischen Mengen durch die Ukraine, die Türkei, die USA und Kanada ersetzt werden, und Russland wird im Austausch für den europäischen Markt asiatische und afrikanische Märkte erhalten, glaubt er.

Natalja Miltschakowa sagt ihrerseits:

"Russlands Hauptabnehmer für Getreideimporte sind die Länder des Nahen Ostens und Afrikas, so dass Russland seine Exportströme nicht einmal neu ausrichten muss. Es reicht aus, das Volumen der Lieferungen in diese Länder zu erhöhen."

Gleichzeitig wird Russland natürlich durch den Anstieg der Logistikkosten Verluste erleiden. Aber diese Verluste werden durch den Preisanstieg von 30 bis 50 US-Dollar pro Tonne ausgeglichen, sodass die Verluste am Ende des Jahres nicht mehr als 3 bis 4 Prozent des Exportwerts im Jahr 2023 betragen werden, so der Geschäftsführer des NRA-Ratingdienstes.

Und Grischunin schließt nicht aus, dass diese Situation sogar die Entwicklung der Lebensmittelindustrie in Russland fördern könnte, wenn statt Rohstoffen primär verarbeitete Produkte exportiert werden.

Für Europa selbst scheinen die Getreideeinfuhren aus Russland auf den ersten Blick unbedeutend zu sein – immerhin sind es nur ein Prozent der Gesamteinfuhren. Miltschakowa gibt aber zu bedenken:

"In Spanien und Griechenland machten russische Getreidesorten, vor allem Weizen, im vergangenen Jahr jedoch fast 55 Prozent der gesamten Getreideeinfuhren aus, in Italien etwas weniger, aber nah an dieser Zahl. Diese europäischen Länder werden also erhebliche Verluste erleiden."

Und diese Länder hätten der Expertin zufolge nicht ohne Grund gezielt Weizen aus Russland gekauft:

"Italien beispielsweise hat im letzten Sommer etwa vier Millionen Tonnen Getreide produziert, was mit der Menge vergleichbar ist, die Russland an die gesamte EU liefert. Im vergangenen Jahr hatte Italien jedoch eine geringe Ernte an Hartweizen, der für die Herstellung von Nudeln verwendet wird, und kaufte diese Mengen aus Russland. Wenn Russland seine Hartweizenlieferungen einstellt, werden die italienischen Nudelhersteller Probleme bekommen. Auch Spanien hat Hartweizen und Schrot gekauft (Letzteres wird für die Herstellung von Tierfutter verwendet), wo es wahrscheinlich zu ähnlichen Problemen kommen wird."

Nach Angaben der Russischen Getreideunion hat Russland vom Beginn dieses Agrarjahres (ab 1. Juli 2023) bis zum 1. Dezember 2,23 Millionen Tonnen Getreide und Körnerleguminosen in die EU-Länder geliefert, das sind 2,3 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (968.000 Tonnen).

Die größten Mengen wurden dabei in fünf Länder geliefert. Spanien kaufte 850.000 Tonnen russisches Getreide, was einem Anstieg um das 8,8-fache entspricht. Italien importierte 812.000 Tonnen, ein Anstieg um das 7,7-fache. Belgien schließt die Top 3 mit 198.000 Tonnen ab (ein 3,7-facher Zuwachs). Auf den Plätzen vier und fünf liegen Griechenland und Lettland. Nach Angaben der Russischen Getreideunion ist der Hauptgrund für diesen Anstieg der Lieferungen auf den europäischen Markt der niedrigere Preis: Vom 1. Juli bis zum 1. Dezember betrug der Preisnachlass für russischen Weizen gegenüber europäischem Weizen 14 US-Dollar pro Tonne. Daher wird importiertes Getreide für diese Länder definitiv im Preis steigen, gefolgt von Nudeln und Brot, da es kein attraktives russisches Getreide mehr geben wird.

Übersetzt aus dem Russischen und zuerst erschienen bei Wsgljad.

Olga Samofalowa ist eine russische Journalistin.

