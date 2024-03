Minsk: Indien will Freihandelsabkommen mit Eurasischer Wirtschaftsunion

Laut Sergei Aleinik, dem weißrussischen Außenminister, ist Indien am Aufbau von Beziehungen zur Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) interessiert. Das Land erwäge die Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit dem Bund, erklärte der Minister.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images / Contributor

Indien bekundet Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU), teilte Weißrusslands Außenminister Sergei Aleinik in einem Interview mit Staatsmedien mit. Ihm zufolge strebt das Land ein Freihandelsabkommen mit der Gemeinschaft an. Aleinik hielt sich vom 12. bis 13. März zu einem offiziellen Besuch in Neu-Delhi auf. Das Thema soll bei seinen Gesprächen mit dem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar sowie weiteren Amtspersonen erörtert worden sein. Hierbei zitieren Medien Aleinik wie folgt: "Mein Kollege bestätigte, dass Indien ernsthaft darüber nachdenkt, Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen aufzunehmen. Selbstverständlich haben wir vereinbart, die Kontakte zu diesem Thema aufrechtzuerhalten." Russland, Weißrussland und Kasachstan hatten die EAWU 2015 gegründet. Im selben Jahr traten Armenien und Kirgisistan der Gemeinschaft bei, die sich zum Ziel setzte, wirtschaftspolitisch enger zu kooperieren. Meinung Das hell leuchtende Jahr 2024 wird den Fortschritt eines vernetzten Eurasiens bestimmen Außerdem soll bei dem Treffen die Zusammenarbeit zwischen Minsk und Neu-Delhi im Rahmen internationaler Organisationen zur Sprache gekommen sein. Dazu gab der weißrussische Spitzendiplomat an, dass beide Seiten die gegenseitige Unterstützung in den Vereinten Nationen bekräftigt hätten. Indien und Weißrussland hätten ähnliche Ansichten über die internationalen Beziehungen. Man sei sich einig, dass es notwendig sei, ein wirklich faires System internationaler Beziehungen sowie eine gerechte multipolare Weltordnung aufzubauen, erklärte der Minister. Grundsätze der Gleichheit der Staaten und ein Interessenausgleich aller UN-Mitgliedstaaten sollten ihm zufolge im Mittelpunkt stehen. Ferner gab Aleinik bekannt, beim Besuch in Neu-Delhi auch die Zusammenarbeit mit BRICS-Staaten und mit Ländern der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) thematisiert zu haben. Indien sei der erste SOZ-Mitgliedstaat gewesen, der den Beitrittsantrag Weißrusslands ratifiziert habe, so der Außenminister. Nun habe man vereinbart, Konsultationen mit Indien zu der Angelegenheit "in allen Dimensionen der SOZ führen". Mehr zum Thema - Putin: Die multipolare Welt ist unabwendbar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.