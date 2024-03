"Armee von Cheerleadern" – Geheimberichte geben französischen Truppen in Ukraine keine Chance

Eine Reihe von französischen Geheimberichten geben der Ukraine wenig Chancen, im Konflikt mit Moskau zu bestehen. Auch vor der Entsendung eigener Truppen wird mit drastischen Worten gewarnt.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, möglicherweise Truppen zur Unterstützung Kiews zu entsenden, könnten laut der Zeitschrift Marianne durch drei Berichte des französischen Militärs angeregt worden sein, die ein düsteres Bild des Ukraine-Konflikts zeichnen. Dabei warnen die Berichte auch explizit vor der Entsendung eigener Truppen. Die Sonderoperation löst einen geopolitischen Riss in der Mitte Europas aus In den Berichten, die der Wochenzeitung vorliegen sollen, heißt es, dass die Ukraine ihre vom Westen ausgebildeten Streitkräfte bei der gescheiterten Offensive von 2023 verloren habe; dass ihr die Männer ausgehen würden, die sie mobilisieren könne; und die jüngsten Verluste in Awdejewka zeigten, dass sie nicht einmal in der Lage sei, die Verteidigungslinie gegen Russland zu halten. "Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen", heißt es im ersten Bericht, der im Herbst 2023 nach der katastrophalen Bodenoffensive Kiews verfasst wurde. Der Report lobt die russischen Streitkräfte als neuen "taktischen und technischen" Maßstab für die Durchführung von Verteidigungsoperationen und entlarvt den Medienmythos von russischen "Meat Assaults" – womit Angriffe mit hohen menschlichen Verlusten bezeichnet werden. Wenn der Westen weiterhin eine militärische Lösung in der Ukraine anstrebe, sei dies "ein schwerwiegender Analyse- und Beurteilungsfehler", heißt es in dem als geheim eingestuften Dokument, so Marianne. Die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine wäre "unvernünftig", schrieb auch ein hoher Offizier. Und er fügte hinzu: "Täuschen Sie sich nicht: Gegen die Russen sind wir eine Armee von Cheerleadern." Im zweiten Bericht, der die Aussichten für 2024 skizziert, heißt es, dass Kiew 35.000 Mann pro Monat benötige, aber weniger als die Hälfte davon rekrutiere, während Russland monatlich 30.000 Freiwillige rekrutiere. In der Zwischenzeit habe die Offensive 2023 die Hälfte von Kiews 12 Kampfbrigaden "taktisch zerstört". Weiter heißt es in dem Bericht: "Der Westen kann 3D-Drucker zur Verfügung stellen, um Drohnen oder Streumunition herzustellen, aber er wird niemals in der Lage sein, Männer zu drucken." Meinung Baerbock verrät: Berühmtes Drohnen-Fluchtfoto war Täuschung Eine Lösung, die der Bericht vorschlägt, ist die Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine, die dort Unterstützungsaufgaben übernehmen und die Ukrainer für den Einsatz an der Front freistellen könnten. Der zweite Bericht räumt zudem ein, dass westliche Spezialeinheiten und "Soldaten in Zivil" in der Ukraine weitaus präsenter seien als offiziell zugegeben, darunter "einige britische" und französische Marinekommandos, die die Ukrainer ausbildeten. Der dritte und letzte Bericht, der den französischen Beobachtern laut Marianne "den kalten Schweiß auf die Stirn trieb", beschrieb die Schlacht um Awdejewka als eine mögliche "Niederlage" der ukrainischen Streitkräfte. Er schilderte, wie Russland den ukrainischen Truppen durch den Einsatz massiver Gleitbomben, die täglich mehr als 1.000 Opfer gefordert hätten, die "Hölle" bereitete. Das französische Dokument bezeichnete auch den ukrainischen Rückzug am 17. Februar als "plötzlich und unvorbereitet". Ende Februar argumentierte Macron vor den NATO-Mitgliedern, dass alle Optionen zur Unterstützung der Ukraine "auf dem Tisch" liegen sollten, was die Möglichkeit der Entsendung von Bodentruppen impliziere. Diese Idee wurde jedoch von den meisten Mitgliedern des von den USA geführten Blocks öffentlich abgelehnt. Mehr zum Thema – Was war Ziel des ukrainischen Bodentruppenangriffs auf Belgorod und Kursk?

