Polnischer Außenminister: NATO-Militär bereits in der Ukraine

Der Außenminister Polens, Radosław Sikorski, hat behauptet, dass einige NATO-Länder bereits Militär in die Ukraine entsandt hätten. Die Aussage fiel in einer live übertragenen Podiumsdiskussion zum Jahrestag des Beitritts des Landes zur westlichen Militärallianz.

Quelle: Gettyimages.ru © Tobias Hase/dpa

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat behauptet, dass Soldaten der NATO bereits in der Ukraine im Einsatz seien. Einige NATO-Länder hätten bereits ihr Militär in die Ukraine entsandt, sagte der Politiker während einer am Freitag auf dem YouTube-Kanal Sejm RP übertragenen Diskussion anlässlich des 25. Jahrestages des Beitritts des Landes zum westlichen Militärbündnis. Polen fordert Verbündete zu "kreativ durchdachter" Eskalation gegen Russland auf Sikorski fügte hinzu, dass er "im Gegensatz zu einigen Politikern" nicht verraten wird, welche Staaten ihr Militär dorthin geschickt hätten. Am Vortag sagte der polnische Chefdiplomat, dass die Verlegung von Soldaten aus westlichen Ländern in die Ukraine "nicht als undenkbar angesehen werden kann". Er begrüßte die darauf bezogene Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausdrücklich. Der polnische Präsident Andrzej Duda vertrat seinerseits die Ansicht, dass Warschau einen großen Flughafen für die Verlegung von NATO-Truppen bauen müsse. Ende Februar versicherte Macron, dass Frankreich alles tun werde, um sicherzustellen, dass Russland "diesen Krieg nicht gewinnt". Ihm zufolge haben westliche Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit einer Truppenentsendung in die Ukraine erörtert, aber es sei noch kein Konsens erzielt worden. Später erklärte Macron, der für diese Äußerungen kritisiert worden war, dass alle seine Worte wohlüberlegt gewesen seien, Paris habe in der Frage der Unterstützung für Kiew "keine Grenzen oder roten Linien". Dagegen haben Staats- und Regierungsoberhäupter einiger europäischer Staaten erklärt, dass von einer Verlegung des Militärs in die Ukraine keine Rede sein könne. Insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius versicherten jeweils, dass Deutschland seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken werde. Mehr zum Thema – Frankreich gründet eine Allianz von Ländern, die bereit sind, Militär in die Ukraine zu entsenden

