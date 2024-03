Zweite Amtszeit: Von der Leyen zur Spitzenkandidatin gewählt

Auf den Parteitag der europäischen Christdemokraten (EVP) in Bukarest ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit 400 von 489 möglichen Stimmen zur Spitzenkandidatin gewählt worden. Das entspricht einem Anteil von 82 Prozent. Bei der Wahl kam es jedoch zu Unstimmigkeiten. Da zahlreiche Delegierte ihre Redezeit überschritten hatten, fand der Wahlgang bereits statt, als von der Leyen ihre Bewerbungsrede hielt. Von den insgesamt 801 Delegierten verzichteten über 300 darauf, ihre Stimme abzugeben. Viele hatten den Kongress der EVP bereits verlassen. In ihrer Rede machte von der Leyen deutlich, dass sie auch in ihrer zweiten Amtszeit die Konfrontation sowohl mit Russland als auch mit China eskalieren werde. Sie verwies unter anderem auf ihren Besuch in Butscha, wo nach von der Leyens Auffassung Russland ein Kriegsverbrechen begangen habe. Eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge hat es jedoch nie gegeben. Von der Leyen ist bekannt dafür, Desinformation zu verbreiten. So hat sie mehrfach behauptet, Russland sei für die Produktion von Munition und Waffen auf Waschmaschinen aus der EU angewiesen. Ensprechend des eingeschlagenen Konfrontationskurses kündigte von der Leyen massive Aufrüstung an. Geplant ist zudem die Berufung eines Kommissars für Verteidiung. Weitere Informationen in Kürze ...

