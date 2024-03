Warschau: Demonstranten sollen Sejm-Gebäude gestürmt haben

Zahlreiche Bauern protestierten am Mittwoch in Warschau. Die Demonstrationen richteten sich gegen den Green Deal der EU – und die Einfuhr günstiger Produkte aus der Ukraine. Zwei Personen sollen dabei in die Räumlichkeiten des polnischen Parlaments eingebrochen sein.

Quelle: AFP © Wojtek Radwanski / AFP

Bei den Bauernprotesten in Warschau kam es am heutigen Mittwoch zur Eskalation. Dabei sollen zwei Personen in die Räumlichkeiten des polnischen Parlaments eingebrochen sein. Ein Reporter des polnischen Portals interia.pl berichtete und veröffentlichte ein Video des Vorfalls in den sozialen Medien. Zudem kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit den Polizisten, die vor dem Sejm im Einsatz waren. Clashes erupted between protesting farmers and police in the Polish capital Warsaw. Some protesters managed to breach the Sejm, Poland's lower house of government.Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DLpic.twitter.com/cna8m2vxFM — PressTV Extra (@PresstvExtra) March 6, 2024 Die Landwirte versammelten sich am Mittwoch in Warschau, um gegen den Zustrom von günstigen Produkten aus der Ukraine und die EU-Agrarpolitik zu protestieren. Mit Tröten, Sirenen, Feuerwerksknallern und bengalischen Feuern zogen sie vor das Büro von Regierungschef Donald Tusk. Die Demonstranten blockierten mit ihren Traktoren die Straßen in der polnischen Hauptstadt und trugen Plakate mit der Aufschrift "Ich will Bauer sein, kein Sklave Brüssels". Özdemir verspricht Hilfe für die Landwirtschaft – in der Ukraine Die Demonstranten forderten außerdem den Rückzug Polens aus dem "Green Deal" der EU und die Grenze zur Ukraine aufgrund des Zustroms billiger Lebensmittelimporte aus dem Land zu schließen. An der zweitgrößten Versammlung vor dem Sejm sollen nach Angaben des Organisators bis zu 20.000 Menschen teilgenommen haben. Nach Angaben eines TVN24-Reporters kam es vor dem Sejm-Gebäude zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die Lage eskalierte. Die Einsatzkräfte setzten unter anderem Blendgranaten ein. Ein Reporter der Website interia.pl berichtete zudem, dass zwei Personen versucht hätten, in die Räumlichkeiten des Sejm einzubrechen. Sie wurden von Beamten festgenommen. ❗️Wtargnięcie na teren Sejmu. Przedostały się dwie osoby.@Int_Wydarzenia#ProtestRolnikówpic.twitter.com/cxhUBgoTYx — Jakub Krzywiecki (@kubakrzywiecki) March 6, 2024 Tusk versuchte unterdessen, zu deeskalieren und behauptete, er wolle auf die Forderungen der Landwirte eingehen. Zuvor hatte es auch in anderen EU-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland, Tschechien und Ungarn, ähnliche Proteste gegeben, die sich gegen den Green Deal und Billigimporte von Produkten von außerhalb der EU richteten. Mehr zum Thema - Bauernproteste in Brüssel eskalieren – Polnische Landwirte blockieren Grenze nach Deutschland

