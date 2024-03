George Galloway schlägt Labour-Kandidat und kehrt ins Parlament zurück

Mit einem Erdrutschsieg gewinnt die Arbeiterpartei von George Galloway das Mandat des Wahlbezirks Rochdale und zieht damit wieder in Westminster ein. Dem Labour-Kandidaten wurden Antisemitismusvorwürfe zum Verhängnis, seine eigene Partei distanzierte sich von seinen Aussagen.

Die britische Arbeiterpartei (Workers Party of Britain) unter der Führung von George Galloway ist zurück im britischen Parlament. In einer Nachwahl konnte Galloway in einem Erdrutschsieg den Parlamentssitz für sich gewinnen. 41 Prozent der Stimmen konnte die Arbeiterpartei auf sich vereinen und damit Labour auf den Platz verweisen. Sunak: Wegen Antisemitismus droht Großbritannien "Pöbelherrschaft" Der Absturz von Labour erklärt sich damit, dass Labour-Kandidat Azhar Ali in einen Antisemitismus-Skandal verwickelt war. Labour hatte sich daraufhin vom eigenen Kandidaten distanziert. Von Ali wurde ein Audio-Mitschnitt bekannt, in dem er Israel eine Mitschuld am Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 gibt. Die Nachwahlen im Wahlbezirk Rochdale waren notwendig geworden, nachdem der Labour-Abgeordnete Tony Lloyd verstorben war. Das bestimmende Thema im Wahlkampf war der Krieg in Nahost, Galloway gilt als Experte auf dem Gebiet. George Galloway ist vor allem für seine politischen Kommentare zu aktuellen politischen Themen bekannt. Seine Videopodcast-Serie "Mother of all Talkshows" ist über die Grenzen Großbritanniens hinaus bekannt. Der deutsche Politiker Diether Dehm hat dieses Format übernommen und publiziert seine politischen Kommentare im von Galloway entwickelten Design. Mehr zum Thema – Demokratie? – "China befreit Menschen aus der Armut, unser System treibt sie hinein"

