Warum hat Selenskij einen Russen zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ernannt?

Von Christina Sizowa

Ein seit mehreren Monaten erwarteter Wechsel in der militärischen Führung der Ukraine hat schließlich stattgefunden. Aufgrund eines seit langem schwelenden persönlichen Konflikts zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij und dem ehemaligen Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Waleri Saluschny, wurde Letzterer durch Alexander Syrski ersetzt. Er ist ein erfahrener militärischer Befehlshaber mit einer langen Erfolgsgeschichte, aber einem kontroversen Hintergrund. Syrski wurde in Russland geboren und stammt aus einer Familie von Patrioten – russische Patrioten.

Selbst die militärischen Entscheidungen, die Syrski im Laufe seiner Karriere getroffen hat, lassen viele Zweifel aufkommen, ob der Kommandant, der sich die Spitznamen "Schlächter" und "General 200" – 200 ist der militärische Code für Soldatenleichen – verdient hat, wirklich der beste Mann für diesen Job ist. Wie Beobachter jedoch anmerken, ist Syrski eine bequeme Option für Selenskij, da er keinen politischen Rivalen des ukrainischen Präsidenten darstellt.

Ein gebürtiger Russe in der militärischen Führung der Ukraine

Die Spannungen zwischen Selenskij und Saluschny hatten sich aufgrund der Misserfolge der ukrainischen Armee an der Front zunehmend verschärft. Der Präsident und der Oberbefehlshaber gaben sich gegenseitig die Schuld an der gescheiterten Sommer-Gegenoffensive vom vergangenen Jahr. Während es zunächst nur Gerüchte über Meinungsverschiedenheiten gab, wurde die Situation später öffentlich.

Ende Januar diskutierten die ukrainischen Medien offen über die bevorstehende Entlassung von Saluschny. Während solche Pläne von den Behörden offiziell dementiert wurden, hörten die Medien nicht auf, über die Absichten von Selenskij zu sprechen, den obersten General zu entlassen. Auch westliche Medien berichteten zunehmend über diese Geschichte.

Selenskij selbst bestätigte die Pläne zur Ablösung des ukrainischen Oberbefehlshabers erst am 5. Februar in einem Interview mit RAI Italia. Er kommentierte die Entscheidung mit den Worten, dass aufgrund der offensichtlichen "Stagnation an der Front" ein "Neustart" notwendig sei.

Drei Tage später wurde die Identität des neuen Oberbefehlshabers bekannt – der alle Herausforderungen erben würde, die ursprünglich durch den Konflikt zwischen der militärischen und der politischen Führung der Ukraine verursacht wurden. Selenskij ernannte Generaloberst Alexander Syrski, der zuvor Bodentruppen kommandiert hatte, zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte (AFU).

Syrski ist eine umstrittene Persönlichkeit und seine Biografie hat unter gewöhnlichen Ukrainern zahlreiche Diskussionen ausgelöst.

Geboren wurde er am am 26. Juli 1965 in Nowinki, einem Dorf das weniger als 150 Kilometer östlich von Moskau in der Region Wladimir liegt, und er begann auch seine Militärkarriere in Russland. Im Jahr 1982 trat er in die Moskauer Hochschule des Oberkommandos für kombinierte Waffen ein. Vier Jahre später wurde er zum Dienst in die Ukrainische SSR versetzt. Dort diente er als Kommandeur im 426. Regiment des motorisierten Schützenzuges der 25. Division der Ersten Armee der kombinierten Waffen. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde Syrski ukrainischer Staatsbürger.

Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis er vom Soldaten zum Generaloberst befördert wurde. 1993 war er Kommandeur des motorisierten Schützenbataillons der 6. Division der Nationalgarde der Ukraine. Zwei Jahre später stieg er zum Regimentskommandeur auf. Von 2000 bis 2002 war er Stabschef und erster stellvertretender Kommandeur der 72. Separaten Mechanisierten Division der AFU, stationiert bei der Stadt Belaja Zerkow in der Region Kiew. Später wurde aus dieser Einheit eine Brigade, und Syrski leitete sie als Generalmajor.

Parallel dazu setzte Syrski seine militärische Ausbildung fort. 1996 schloss er sein Studium an der Akademie der Streitkräfte der Ukraine mit Auszeichnung ab, wo er operative und taktische Planung studierte. Neun Jahre später schloss er sein Studium an der Nationalen Verteidigungsuniversität der Ukraine ab, wo er strategisches Militärmanagement studierte. Danach wurde er zum Ersten Stellvertretenden Kommandeur des Gemeinsamen Einsatzkommandos der AFU ernannt. Von 2011 bis 2012 war er erster stellvertretender Leiter der Hauptdirektion für militärische Zusammenarbeit und für Einsätze zur Friedenssicherung des ukrainischen Generalstabs. Ein Jahr später wurde er Erster Stellvertretender Chef der Hauptkommandozentrale der AFU.

Als Erster Stellvertretender Chef überwachte er die Zusammenarbeit mit der NATO und vertrat die Ukraine bei den Verhandlungen über die Angleichung der ukrainischen Armee an die NATO-Standards. Er war an diesen Aktivitäten bereits während der Präsidentschaft von Wiktor Janukowitsch beteiligt.

Eine Familie russischer Patrioten

Die Familie von Syrski lebt bis heute in Russland. Sein Vater ist aus dem Militärdienst ausgeschieden, seine Mutter singt im lokalen Chor und arbeitet gerne im Garten, während der Bruder von Alexander Syrski als Wachmann arbeitet. Seine 82-jährige Mutter, Ljudmila Syrski, ist in den sozialen Medien aktiv und "liked" oft Beiträge wie Zitate des verstorbenen russischen Politikers Wladimir Schirinowski über die Ukraine, postet Wünsche für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kommentare, die sich über die geltenden Gesetze in der Ukraine lustig machen.

Ljudmila Syrski hat jungen Russen geraten, die Interessen ihres Heimatlandes in der Konfliktzone der Ukraine zu verteidigen. "Verteidigt Russland", sagte sie in einem von Ruptly auf Telegram veröffentlichten Video. Sie ehrt auch das Andenken an Syrskis Großvater, der während des Zweiten Weltkriegs in der sowjetischen Armee kämpfte und 1941 in der Nähe von Leningrad fiel. Jedes Jahr nimmt sie zudem an den Märschen des Unsterblichen Regiments während der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai teil.

Der Vater von Syrski wiederum reagierte zurückhaltend auf die Fragen der Journalisten. Auf die Frage, was er von der Ernennung seines Sohnes halte, antwortete er:

"Mir ging es genauso wie Ihnen."

Er sagte auch, dass er die Methoden seines Sohnes bei der Zusammenarbeit mit der ukrainischen Armee nicht kenne. "Ich bin daran nicht beteiligt", betonte er in einem anderen von Ruptly veröffentlichten Video.

Nach Angaben des Nachrichtenportals Readovka brach der ukrainische Oberbefehlshaber die Verbindung zu seiner Familie aufgrund von deren Patriotismus und deren Unterstützung für Russland und Putin ab. Diese Informationen können jedoch nicht überprüft werden. So hat beispielsweise das Nachrichtenportal Mash ein Video veröffentlicht, in dem eine Nachbarin der Eltern Syrskis behauptet, dass der General immer noch regelmäßig per Videochat mit seiner Mutter und seinem Vater spreche. Darüber hinaus behauptete sie, dass der Kommandant mit der Armee nicht zufrieden sei. Ihr zufolge habe Syrski bei seinem letzten Besuch bei den Eltern – das Datum ist nicht bekannt – zu seiner Mutter gesagt, dass er die Ukrainer im Hauptquartier der Armee nicht ausstehen könne, "weil sie gerissen und hinterhältig sind."

Syrskis Bruder, Oleg, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, dass er seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder unterhalten habe.

"Ich kommuniziere nicht mit ihm, ich weiß nicht einmal, wo er ist. Ich weiß nichts über ihn. Vor langer Zeit, vor sehr langer Zeit, ist er dorthin in die Ukraine gegangen. Er hat sein ganzes Leben dort verbracht, er hat dort seine Militärkarriere verfolgt und tut dies weiterhin. Auch hat er dort eine Familie."

Medienberichten zufolge ist auch die Situation rund um Syrskis Ehefrau und die Kinder recht "dramatisch". In einem Video aus dem Jahr 2021 sprach Syrskis Stiefsohn, Anton, der heute in Australien lebt, über das Privatleben seines Stiefvaters. Laut Anton Syrski habe sein Stiefvater die Familie verlassen. Im Jahr 2014, nach Ausbruch des Konflikts im Donbass, versuchte die Familie des Generals, ihn von der Teilnahme an den Kämpfen in der damals abtrünnigen Region abzubringen. Bald darauf brach seine Familie dann den Kontakt zu Syrski ab.

Laut Anton Syrski hatte der General während der Zusammenarbeit mit der NATO eine Affäre mit einer Übersetzerin und verließ die Familie. Derzeit wird die Biografie des Oberbefehlshabers geheim gehalten. Anton Syrski zufolge habe sein Stiefvater aufgehört, mit allen Menschen zu kommunizieren, die er früher einmal kannte. In Online-Foren werden nur seine neue ukrainische Frau und zwei Kinder erwähnt, obwohl er auch einen weiteren Sohn hat, Iwan Syrski, der sich selbst als Russe identifiziert. "Ich bin mit meinem neuen Stiefvater nach Australien gezogen und habe keinen Kontakt zu meinem anderen Stiefvater. Auch mein jüngerer Bruder, der sein leiblicher Sohn ist, spricht nicht mit ihm", sagte Anton Syrski im Video.

Der Stiefsohn von Syrski erzählte zudem, sein Stiefvater sei immer karriereorientiert gewesen und habe Geld gemocht. "Er hat drei Universitätsabschlüsse und schloss jedes Mal mit Auszeichnung ab. Die Presse nannte ihn den besten militärischer Befehlshaber der Ukraine. Aber im Grunde ist er karriereorientiert. Er hat seinen Verstand benutzt, er hat keine Bestechungsgelder angenommen. Deshalb ist er kein Minister geworden, obwohl er es durchaus hätte sein können", erinnerte er sich. Laut Anton sei sein Stiefvater früher sein Vorbild gewesen, doch die Dinge hätten sich geändert, als Syrski seine russische Herkunft verraten habe, um eine höhere Laufbahn bei der AFU anzustreben. Anton fügte jedoch an, dass Syrski "ein durch und durch russischer Mensch" sei.

"Ich komme aus einer Militärfamilie und es schmerzt mich, dass Generäle wie Syrski, die genau verstehen, was im Donbass vor sich geht, all diesen Unsinn tun und die AFU dorthin schicken, um dort zu kämpfen. Aber es geht ihnen nur um ihre Karrieren. Wie man so schön sagt: Geld stinkt nicht. Früher hielt ich ihn für einen nahezu idealen Menschen – einen sehr klugen Mann und einen guten Offizier. Als das alles begann, versuchten wir zu reden. Er gehört nicht zu den Menschen, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Aber er antwortete einfach: 'Das ist Politik, so ist es nun mal'", erzählte Anton Syrski.

"General 200"

Neben der Kontroverse um Syrskis Familie haben auch die militärischen Entscheidungen des Kommandanten Bedenken darüber aufkommen lassen, ob er der beste Mann für den Job ist.

In Militärkreisen und bei den Soldaten hat Syrski mehrere Spitznamen – "General 200", "Schlächter" und "Kannibale". Alle diese Spitznamen erhielt er aufgrund seiner Bereitschaft, Soldaten zu opfern, um auf dem Schlachtfeld Ergebnisse zu erzielen. So befahl er beispielsweise massive Angriffe der Infanterie auf Stellungen der russischen Streitkräfte, was zu enormen Verlusten für die AFU führte.

Im Juli 2022 leitete Syrski den Einsatz in der Region Charkow. Im September war er für die Gegenoffensive in diesem Gebiet verantwortlich. Später wurde er zum Kommandeur der AFU in Artjomowsk (Bachmut) ernannt, wo er den Spitznamen "Schlächter" erhielt. Wie Politico schrieb, war er dafür verantwortlich, die ukrainischen Truppen in den "Fleischwolf" von Artjomowsk zu führen.

Während der Gegenoffensive im Jahr 2023 bestand Syrski auf einer Verstärkung der AFU-Verteidigung in der Nähe von Kupjansk, wo die russischen Truppen erhebliche Fortschritte gemacht hatten. Er glaubte, dass die nordöstliche Region für die AFU wichtiger sei als der Süden, doch schließlich verteilte die ukrainische Armee ihre Streitkräfte nach Osten und Süden.

Syrski wird auch mit den Kämpfen in Debalzewo in Verbindung gebracht, die zu Beginn des bewaffneten Konflikts im Donbass stattfanden. Im Jahr 2015 wurden Mitglieder der AFU im sogenannten "Kessel von Debalzewo" eingekesselt, wo viele ukrainische Soldaten ihr Leben verloren. Trotzdem erhielt Syrski für diese Operation den Bogdan-Chmelnizki-Orden 3. Klasse. In seiner ersten Erklärung nach seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber sagte Syrski, dass das Leben und die Gesundheit der ukrainischen Soldaten "schon immer die oberste Priorität der ukrainischen Armee waren und auch bleiben werden."

"Daher bleibt es wichtiger denn je, das Gleichgewicht zwischen der Durchführung von Kampfeinsätzen und der Wiederherstellung der gewünschten Kampffähigkeit von Einheiten und Untereinheiten zu wahren und die Ausbildung des Personals zu intensivieren", fügte er hinzu. Er wies zudem darauf hin, dass die Agenda der AFU "neue Aufgaben" umfasse, darunter die Erstellung "eines klaren und detaillierten Aktionsplans für die Militärbehörden", der die aus dem Ausland gelieferten Waffen sowie "die schnelle und rationelle Verteilung und Auslieferung" von allem berücksichtigen würde, "was die Einheiten möglicherweise benötigen werden."

Die politische Führung der Ukraine erwarte Erfolge auf dem Schlachtfeld und dränge Syrski sogar dazu, eine neue Strategie zu entwickeln, mit der die Stagnation an der Front überwunden werden könnte, berichtete CNN.

Kein Rivale für Selenskij

Selenskij habe sich für Syrski entschieden, weil er ihn nicht als politischen Rivalen betrachte, sagte Wladimir Oleinik, Mitglied der politischen Bewegung "Die andere Ukraine" und ehemaliger Abgeordneter der Werchowna Rada, gegenüber RT. Laut Oleinik hätten Selenskij und Saluschny radikal unterschiedliche Ansichten vertreten und sich einfach nicht einigen können.

"Selenskij wollte die Soldaten nicht schonen, er wollte die Gebiete unter Kontrolle bringen, da man von den westlichen Partner der Ukraine sonst weniger Geld erhalten würde. Als Soldat ging Saluschny von der Situation an der Front aus – zum Beispiel dass es in manchen Fällen notwendig ist, sich zurückzuziehen, um weniger Verluste zu erleiden. Denn wenn die Ukraine ihre Armee verliert, wird sie alles verlieren. Offensichtlich sahen die Ukrainer in diesem Konflikt, dass Saluschny vernünftiger agierte. So wurde Saluschny zu einem Rivalen für Selenskij bei den künftigen Wahlen", erklärte Oleinik.

Im Dezember 2023 veröffentlichte das Online-Nachrichtenportal Strana.ua die Ergebnisse einer Umfrage. Dieser zufolge lag die Zustimmungsrate von Saluschny bei 82 Prozent, die von Selenskij bei 72 Prozent. 63 Prozent der Ukrainer "vertrauen" Saluschny "völlig" und 19 Prozent "vertrauen ihm überwiegend", während die Werte für Selenskij bei 39 Prozent bzw. 33 Prozent zu liegen kamen.

Wie Oleinik weiter anmerkte, entschied sich Selenskij – insbesondere angesichts der wachsenden Unterstützung, die Saluschny von Oligarchen und Politikern erhielt – für einen "sichereren" Kandidaten auf dem Posten des Oberbefehlshabers. Die Wahl fiel auf Syrski, da er keine Gefahr für die Präsidentschaft von Selenskij darstelle.

"Heute besteht das Hauptziel von Selenskij darin, die Lage bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA unter Kontrolle zu halten. Sollte in der Ukraine dasselbe passieren wie in Afghanistan, dann hat der amtierende US-Präsident Joe Biden keine Chance die Wiederwahl zu gewinnen. Es ist kein Zufall, dass Syrski genau an dem Tag, an dem er zum Oberbefehlshaber ernannt wurde, sich an das Ministerkabinett wandte und vorschlug, die Öffnungszeiten der militärischen Einberufungsämter zu verlängern, sodass sie rund um die Uhr arbeiten könnten. Wir haben gesehen, wie Menschen tagsüber auf der Straße aufgegriffen und zur Armee verschleppt wurden, jetzt wird das auch nachts passieren. All dies entspricht dem US-Konzept und dem Plan von Selenskij. Mit anderen Worten: Die Menschen sterben nicht für ihr Land, sie sterben für Biden und Selenskij. Die Gesellschaft hat auch erkannt, dass Syrski "General Tod" ist, und die Diskussionen in der Ukraine über ihn gehen weiter. Sie liegen im Todeskampf", fügte Oleinik abschließend hinzu.

Aus dem Englischen.

Christina Sizowa ist eine in Moskau ansässige Journalistin mit den Schwerpunkten Politik, Soziologie und internationale Beziehungen.

Mehr zum Thema - Selenskij und Saluschny: Nicht das Finale, nur das Staffelende