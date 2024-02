Von der Leyen will Waffenproduktion für Ukraine mit russischem Vermögen finanzieren

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, schließt die Verwendung von Erlösen aus den eingefrorenen Vermögenswerten Russlands nicht aus. Damit könne unter anderem die Produktion von Waffen für die Ukraine finanziert werden.

Quelle: AFP © IAN LANGSDON

Erlöse aus den eingefrorenen Vermögenswerten Russlands könnten dazu verwendet werden, die Produktion von Waffen für die Ukraine zu finanzieren. Dies hat am Samstag Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, in ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt. Ihr zufolge habe Brüssel klargestellt, dass Erlöse oder Zufallsgewinne von russischen Geldern kein Teil des eingefrorenen Vermögens seien. Daher sei die EU berechtigt, diese Finanzmittel einzusetzen, unter anderem, um Waffen für die Ukraine herzustellen. EU-Kommission: Die Ukraine braucht 486 Milliarden US-Dollar für Wiederaufbau nach Feindseligkeiten Ebenfalls bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der Beamte räumte ein, dass die NATO die größte Militärmacht der Welt und damit auch stärker als die russische Armee sei. Trotzdem habe der Ukraine-Konflikt gezeigt, dass das Militärbündnis auf Probleme bei der Versorgung stoße. Seit der Eskalation der Kampfhandlungen in der Ukraine habe die NATO ihre Bestände erschöpft, sie seien derzeit gering. Deshalb müsse das Bündnis dringend seine Waffenproduktion erhöhen. Am 12. Februar hatte der EU-Rat beschlossen, dass alle Erlöse von russischen Vermögen in Europa gesondert erfasst und einbehalten werden müssen. Die Finanzinstitutionen dürften zudem nicht nach eigenem Ermessen über die Gelder verfügen. Diese Maßnahme wurde als erster Schritt zu einem potenziellen Beitrag zum EU-Haushalt der Nettogewinne aus den Vermögenswerten bezeichnet. Die Clearinggesellschaft Euroclear, wo schätzungsweise etwa 191 Milliarden Euro des eingefrorenen Vermögens gelagert sind, verzeichnete im Jahr 2023 Einnahmen aus den russischen Geldern in Höhe von 4,4 Milliarden Euro. Der Gesamtwert aller eingefrorenen Gelder Moskaus bei westlichen Banken wurde auf rund 260 Milliarden Euro geschätzt. Mehr zum Thema – EU beschließt Zinserträge eingefrorener russischer Vermögen für Ukraine abzuzweigen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.