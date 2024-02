Staatsduma: Schwedens Entscheidung zu Nord Stream ist diktiert vom NATO-Beitrittswunsch

Der Vorsitzende der russischen Staatsduma Wolodin meint, dass die Entscheidung Schwedens, die Ermittlungen im Fall der Sprengungen von Nord Stream einzustellen, durch den Beitrittswunsch des Landes zur NATO diktiert ist. Auch in Stockholm wolle man in dieser Situation nicht die Wahrheit über Sprengungen der Ostsee-Gaspipelines sagen.

Die Entscheidung der schwedischen Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen im Fall der Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee einzustellen, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Land das Verfahren zum NATO-Beitritt durchlaufen will. Diese Meinung äußerte der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin auf seinem Telegram-Kanal.

Während Deutschland angeblich versuche, die Verantwortlichen für den Terroranschlag auf die Erdgas-Trassen Nord Stream zu finden, habe "Schweden die Ermittlungen bereits mit der Begründung eingestellt, dass die Verdächtigen nicht identifiziert werden konnten", schrieb Wolodin und merkte an:

"Während die ganze Welt über die konkreten Täter und darüber diskutiert, wer von diesem Terroranschlag profitiert hat, verhält sich die schwedische Staatsanwaltschaft nach dem Prinzip 'Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage niemandem etwas'. Das ist kein Zufall. Schweden durchläuft das Verfahren zum Beitritt zur NATO, der Struktur für die US-amerikanische Hegemonie."

Laut Wolodin könne man in Stockholm in dieser Situation nicht die Wahrheit über die Explosionen an Nord Stream sagen. Wolodin betonte:

"Der Hauptideologe und das Land, ohne dessen Beteiligung es nicht ging, sind die Vereinigten Staaten. Und der Vollstrecker ist die Ukraine. Wenn Sie die Wahrheit sagen, werden Sie Probleme bekommen. Washington wird so etwas nicht verzeihen."

In diesem Zusammenhang meint der Duma-Vorsitzende, dass die schwedische Staatsanwaltschaft "auf Fälschung aus war" und das Verbrechen vertuscht hat, "das in erster Linie Deutschland, den Niederlanden und Frankreich geschadet hat". Wolodin betonte, dass durch die Sabotage an den Gaspipelines gerade diese EU-Länder eine Quelle billiger Energieressourcen verloren hätten, und merkte weiter an:

"Ihre Volkswirtschaften stagnieren, Sozialprogramme wurden gestrichen, und die Bürger sind mit vielen Problemen konfrontiert."

Laut Wolodin haben die USA die europäischen Staaten "einfach bestraft". Wolodin betonte:

"Sie haben sie von Nord Stream 'abgekoppelt' und ihnen ihr teures Gas aufgezwungen. Sie haben sie in den Krieg in der Ukraine hineingezogen, gezwungen, Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen. Sie haben sie im Stich gelassen und helfen ihnen in keiner Weise. Washington ist mit der Hilfe der NATO dabei, die Europäische Union zu zerstören, und die europäischen Staaten stehen vor Problemen, die aufgrund ihrer eingebüßten Souveränität nicht mehr leicht zu lösen sind."

Mehr zum Thema - Schweden stellt Ermittlungen zu Nord Stream offiziell ein