Ganze Nation in Aufregung: Brite (75) erhält Krebsdiagnose

Charles Windsor (75) alias König Charles III. wurde vor zwei Wochen hospitalisiert, um sich einer Prostata-OP zu unterziehen. Wie am Montagabend aus Kreisen seiner Familie bekannt wurde, haben die Ärzte bei dem Mann Krebs diagnostiziert.

Quelle: Gettyimages.ru © Samir Hussein

Ganz Großbritannien ist in Aufregung: Bei einem 75 Jahre alten Briten wurde, wie aus den Kreisen seiner Familie am Montagabend bekannt wurde, Krebs diagnostiziert. Es handelt sich dabei um den 1948 geborenen Charles Windsor, auch bekannt als "König Charles III.", bis vor einem Jahr "Prince of Wales". Charles wurde vor zwei Wochen hospitalisiert, um sich einer Prostata-OP zu unterziehen. Die lange Dauer des Krankenhausaufenthaltes ließ die Fans des Mannes jedoch bereits befürchten, dass etwas Ernsteres als nur das öffentlich bekanntgegebene Problem hinter der Behandlung stehe. Diese Befürchtungen haben sich nun offenbar bestätigt. Wie weiter bekannt wurde, werden die medizinisch indizierten Maßnahmen ergriffen und fortgeführt. Die Ärzte haben Charles geraten, öffentliche Auftritte vorerst zu meiden. Nach Bekanntwerden der Nachricht ging sie wie ein Lauffeuer durch alle britischen und internationalen Medien. Selten erlebt man so viel Aufmerksamkeit und Empathie für einen mit Krebs diagnostizierten alten Mann. Es scheint, als würde halb Großbritannien und ein Viertel der Welt Charles Windsor schnelle und vollständige Genesung wünschen. Internationale Berühmtheit erlangte Charles Windsor als Ehemann der 1997 tödlich verunglückten Diana Spencer, für die der englische Popstar Elton John (echter Name Reginald Dwight) sein berühmtes Lied "Candle in the wind" umdichtete. Mehr zum Thema - Diamanten für den König, Verbote für die Bürger: Charles' Prunk-Auftritt sorgt für Spott

