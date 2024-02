Scott Ritter: Ukrainischer Armee droht Zusammenbruch an gesamter Front

Russlands Armee stößt systematisch vor, sodass Kiew bald mit einem Durchbruch russischer Streitkräfte an der gesamten Front konfrontiert werden könnte. Diese Ansicht vertritt Scott Ritter, ein ehemaliger Offizier des US Marine Corps und einstiger UN-Waffeninspektor.

Quelle: Sputnik © Alexei Maischew

Aufgrund erfolgreicher Angriffe der russischen Streitkräfte droht der ukrainischen Armee ein baldiger Zusammenbruch an der gesamten Front, meint Scott Ritter, ein früherer Offizier der US-Marineinfanterie und ehemaliger UN-Waffeninspektor. In einem auf dem Youtube-Kanal Judging Freedom veröffentlichten Interview sagt er, dass die "Ukrainer verdrängt werden" und führte diesbezüglich aus: "Für den Gegenangriff brauchen sie Reserven, und sie haben keine Reserven mehr: Kein ausgebildetes Militär, keine Ausrüstung. Es sind immer weniger Soldaten an der Frontlinie und am Ende wird es zum Durchbruch der gesamten Front kommen." Scott Ritter: "Keine einzige NATO-Truppe könnte es mit den Russen aufnehmen" Ferner stellt Ritter fest, dass die russischen Truppen systematisch vorrücken. Seiner Meinung nach werden Russlands Streitkräfte immer stärker, während die ukrainische Armee merklich abschwächt. Am Tag zuvor räumte Kirill Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, ein, das russische Truppen in der Zone der Spezialoperation weiter vorstoßen. Ihm zufolge befinden sich die ukrainischen Streitkräfte seit November vergangenen Jahres in der Defensive. Nach der gescheiterten Gegenoffensive ukrainischer Truppen im Sommer erzielen russische Verbände an der gesamten Front bedeutende Erfolge. So gab das Verteidigungsministerium in Moskau am 18. Januar bei einer Pressekonferenz bekannt, dass russische Einheiten mehrere Ortschaften an der Front bei Donezk und im Gebiet Charkow befreit hatten. Darüber hinaus hätten russische Fallschirmjäger wichtige Stellungen im Gebiet Saporoschje eingenommen und sich dort festgesetzt. Mehr zum Thema - Guerillakrieg gegen Russland? Selenskijs gefährlicher Schachzug

