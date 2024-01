Russlands Wirtschaft erreicht 2023 vier Prozent Wachstum

Russlands BIP-Wachstum im vergangenen Jahr könnte nach einer Revision bis zu vier Prozent betragen. Dies erklärte der russische Ministerpräsident Michail Mischustin auf einer strategischen Sitzung über nationale Entwicklungsziele.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Silas Stein

Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin erklärte, dass das BIP-Wachstum des vergangenen Jahres nach einer Revision bis zu vier Prozent betragen könne. Auf einer strategischen Sitzung über nationale Entwicklungsziele sagte er: Deutsche Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal 2023 um 0,3 Prozent "Die wirtschaftlichen Ergebnisse waren auch in Bezug auf die BIP-Dynamik des Landes im Allgemeinen positiv. Nach vorläufigen Berechnungen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung belief sich das Wachstum auf 3,5 Prozent für dieses Jahr. Da mehr Daten unter anderem über den Dienstleistungssektor vorliegen, besteht die Möglichkeit, die Schätzung auf vier Prozent zu erhöhen." Eine solche BIP-Dynamik ist mit einem Anstieg der inländischen Verbraucher- und Investitionsnachfrage verbunden, "insbesondere aufgrund der Umsetzung nationaler Projekte", erklärte Mischustin. Mehr zum Thema – Russlands Ministerpräsident Mischustin: Frachtumsatz mit Asien wächst um 50 Prozent



Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.