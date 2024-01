Medienbericht: Brüssel prüft Anteil der EU-Staaten an Waffenlieferungen für Kiew

Angesichts der Behauptungen, dass einige EU-Mitgliedsstaaten weniger Kriegsgerät an die Ukraine geliefert hätten, als es ihnen möglich gewesen wäre, bewertet der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) nun den Beitrag jedes einzelnen Landes. Dies berichtet Financial Times.

Quelle: Legion-media.ru © Martin Bertrand

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden mit einer Prüfung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) konfrontiert, der damit bewerten will, wie hoch ihr Anteil an der Militärhilfe für die Ukraine ist. Dies teilt die Zeitung Financial Times unter Bezugnahme auf drei mit der Angelegenheit vertraute EU-Diplomaten mit. Wie es heißt, prüft Brüssel, wie viele Waffen die EU-Mitgliedstaaten an Kiew seit dem Beginn der russischen Militäroperation geliefert haben. Es handle sich um eine Reaktion auf Behauptungen, dass einige europäische Hauptstädte es versäumt hätten, so viel Kriegsgerät zu schicken, wie es ihnen möglich gewesen sei. Der EAD will demnach die Ergebnisse der Bewertung vor einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 1. Februar vorstellen. Ferner sollen die Diplomaten im Gespräch mit Financial Times angegeben haben, dass die Prüfung anhand der von den EU-Staaten auf Anfrage des EAD einreichten Angaben durchgeführt werde. Eine der Quellen der Zeitung soll hierzu gesagt haben, dass die Begutachtung bereits auf den Widerstand einiger Länder gestoßen sei, die keine vollständigen Daten bereitstellen wollten. Australien will ausgemusterte MRH-90-Hubschrauber entsorgen, statt an Ukraine zu übergeben Des Weiteren berichtet die Zeitung, dass die Entscheidung bezüglich der der Prüfung einer Äußerung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche gefolgt sei. Scholz hatte am Rande eines Treffens mit Luxemburgs neuem Premierminister Luc Frieden im Kanzleramt mehr Waffen für Kiew gefordert und die EU-Staaten dazu aufgerufen, "ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine" zu verstärken. Scholz erinnerte daran, dass der aktuelle deutsche Haushalt dafür acht Milliarden Euro vorsehe. Dabei seien die von der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten geplanten Rüstungslieferungen zu gering. Dem Kanzler zufolge ist spätestens bis zur Versammlung des Europäischen Rats am 1. Februar ein möglichst präziser Überblick darüber erforderlich, welchen konkreten Beitrag Deutschlands EU-Partner zur Unterstützung der Ukraine in diesem Jahr leisten werden. Moskau warnt wiederholt davor, dass die Militärhilfe der USA und ihrer Verbündeten für die Ukraine die Kämpfe nur verlängern und das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO erhöht. Vertreter der russischen Regierung sind zudem der Ansicht, dass die Bereitstellung von Waffen, der Austausch von Geheimdienstinformationen und die Ausbildung ukrainischer Truppen bedeutet, dass die westlichen Staaten de facto bereits zu Konfliktparteien geworden sind. Mehr zum Thema - Pentagon: Wahl zwischen Kampfbereitschaft der USA oder Unterstützung der Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.