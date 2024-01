Schweden will U-Boote gegen Russland bauen

Um Russland in der Ostsee zu begegnen, wird Schweden zwei zusätzliche U-Boote zu seinen vier bestehenden Tauchbooten bauen, berichtete die Zeitung "Politico". Seit dem Beginn der russischen Sonderoperation hat Stockholm seine Verteidigungsausgaben drastisch erhöht.

Quelle: Gettyimages.ru © Andreas Rentz

Schweden wird zwei U-Boote, Blekinge und Skåne, bauen, die an den östlichen Grenzen der NATO in der Ostsee patrouillieren und Russland auf See aufspüren und bekämpfen sollen, wie die Nachrichtenagentur Politico berichtet. Die U-Boote sollen 2027 und 2028 vom Stapel laufen. Sie sind seit etwa einem Jahrzehnt in Planung und sollten ursprünglich 2018 und 2019 fertiggestellt werden. Es werden die ersten Tauchboote sein, die seit Mitte der 1990er Jahre gebaut werden. Schweden verfügt derzeit über vier U-Boote. Die Ostsee ist ein schwieriges Umfeld für Unterwasserboote, da der wechselnde Salzgehalt das Sonargerät beeinträchtigt. Das Risiko von Kollisionen in diesen Gewässern ist aufgrund der geringen Wassertiefe und des starken Schiffsverkehrs erhöht. Das Unternehmen Saab wies darauf hin, dass die neuen U-Boote der A26-Klasse, die das Unternehmen herstellt, mit ihrer Tarnkappe und ihren fortschrittlichen Waffensystemen ideal für diese Bedingungen geeignet seien. Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten Nach der Wiedervereinigung der Halbinsel Krim mit Russland hat Schweden die Wehrpflicht wieder eingeführt und seine strategisch günstig gelegene Ostseeinsel Gotland remilitarisiert. Nach der Entscheidung Russlands, die militärische Sonderoperation in der Ukraine zu starten, hat Schweden geplant, die Verteidigungsausgaben zwischen 2023 und 2024 um 28 Prozent zu erhöhen, und hat einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt. Schwedens Marine besteht derzeit aus sieben Korvetten, zwei Patrouillenschiffen, sechs Minenräumbooten und vier U-Booten. Das älteste dieser Schiffe ist fast 40 Jahre alt, während das neueste fast 20 Jahre alt ist. Die Aufstockung der schwedischen U-Boot-Flotte erfolgt zeitgleich mit ähnlichen Entscheidungen anderer nordischer Länder. Norwegen hat vor kurzem vier neue U-Boote bei ThyssenKrupp Marine bestellt, die Niederlande erwägen den Bau von vier Tauchbooten, und Dänemark, das sich 2004 von seiner U-Boot-Flotte getrennt hatte, hat zugegeben, dass es seine Entscheidung möglicherweise überdenken wird. Frankreich wird seinerseits sechs neue U-Boote der Barracuda-Klasse in Dienst stellen, während Deutschland zwei Unterwasserboote des Typs 212 beschaffen wird. Bis Ende der 2020er Jahre wird die britische Marine über sieben Tauchboote verfügen, die italienische Marine über acht. Mehr zum Thema - Europa rüstet auf – Träume und Wirklichkeit

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.